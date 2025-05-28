Кремль наконец-то назвал свои условия для прекращения войны. Некоторые из них касаются не только Украины

После вторжения России в Украину в 2022 году к НАТО присоединились Финляндия (в 2023 году) и Швеция (в 2024 году), что стало прямым ответом на действия Кремля. Лидеры Запада предупреждают: если Россия победит в Украине, следующей мишенью может стать одна из стран НАТО, что приведет к прямому столкновению с альянсом. Москва называет эти заявления запугиванием, но одновременно предупреждает, что конфликт может перерасти в более масштабную войну.