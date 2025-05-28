Кремль наконец-то назвал свои условия для прекращения войны. Некоторые из них касаются не только Украины
Президент России Владимир Путин выдвинул одно из главных условий для прекращения войны в Украине — письменное обязательство от лидеров западных стран прекратить расширение НАТО на восток. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на три источника, знакомых с деталями переговоров. В частности, речь идет о запрете вступления в альянс для Украины, Грузии и Молдовы.
Кроме того, Москва требует отмены ряда санкций, разморозки российских активов и предоставления гарантий защиты прав русскоязычного населения на территории Украины.
По информации источников, Путин якобы готов работать над "меморандумом мира", проект которого он обсуждал на прошлой неделе с бывшим президентом США Дональдом Трампом в рамках более чем двухчасового разговора. Однако Кремль не называет конкретных сроков подготовки документа. Тем временем украинские и европейские лидеры обвиняют Москву в затягивании переговоров, в то время как российские войска продолжают наступление на востоке Украины, особенно в районе Сумской области.
Сам Трамп, ранее говоривший о дружеских отношениях с Путиным, в последние дни демонстрирует недовольство, предупредив, что российский лидер "играет с огнем", отказываясь от прямых переговоров о перемирии с Киевом. Он публично заявил, что в случае продолжения агрессии против Украины против России будут введены новые санкции.
Путин также ужесточил свою позицию по территориальному вопросу — Россия требует полного контроля над четырьмя оккупированными регионами Украины: Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областями, а также подтверждения аннексии Крыма, осуществленной в 2014 году. По словам Путина, мирное соглашение должно устранять "корни конфликта", к которым Москва относит поддержку Украины со стороны Запада и расширение НАТО.
Киев, в свою очередь, неоднократно подчеркивал, что Россия не может обладать правом вето на внешнеполитические решения Украины, включая стремление к вступлению в НАТО. Сама организация также подтвердила, что не откажется от политики открытых дверей, заявив, что Москва не имеет права диктовать границы ее расширения.
После вторжения России в Украину в 2022 году к НАТО присоединились Финляндия (в 2023 году) и Швеция (в 2024 году), что стало прямым ответом на действия Кремля. Лидеры Запада предупреждают: если Россия победит в Украине, следующей мишенью может стать одна из стран НАТО, что приведет к прямому столкновению с альянсом. Москва называет эти заявления запугиванием, но одновременно предупреждает, что конфликт может перерасти в более масштабную войну.
Тем временем, как рассказал один представитель администрации США, американский президент Дональд Трамп уже теряет терпение по отношению к Путину.