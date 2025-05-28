"Путин сжигает золотой мост, который проложил перед ним Трамп": Politico сообщает, что президент США теряет терпение
Президент США Дональд Трамп теряет терпение по отношению к президенту РФ Владимиру Путину, но еще не принял решение о дальнейших действиях, сообщило американское издание Politico. "Путин опасно близок к тому, чтобы сжечь золотой мост, который проложил перед ним Трамп", - цитирует оно слова неназванного представителя администрации США.
Как сообщает Deutsche Welle, Politico напоминает о резких заявлениях Трампа в адрес Путина в последние дни - "совершенно спятивший" и "играющий с огнем". При этом главе Белого дома еще предстоит решить, вводить ли дополнительные санкции против Москвы в ответ на усиление российских ударов по Украине, указали четыре официальных лица США, с которые побеседовало Politico.
Между тем Курт Волкер, занимавший должность спецпредставителя США по Украине во время первого президентского срока Дональда Трампа, выразил серьезные сомнения в том, что американский президент когда-либо введет масштабные санкции против Москвы. "У него было так много возможностей сделать это, но он всегда от них уклонялся", - заявил Волкер.
В свою очередь Фред Флейц, заместитель директора аналитического центра America First Policy Institute, созданного в 2021 году бывшими сотрудниками администрации Трампа, считает возможным ужесточение Вашингтоном санкций против РФ.
"В течение следующего месяца или шести недель наступит время, когда Трамп может прекратить переговоры и ввести жесткие санкции", - заявил он.
По словам собеседников Politico, в администрации США и вне ее есть те, кто говорили Трампу о вреде, наносимом санкциями американскому бизнесу, а также о том, что они могут оттолкнуть Россию от переговоров. Однако ужесточение санкций поддерживают часть республиканцев в Конгрессе, в том числе лидеры республиканцев в Сенате, пишет издание.
Как отмечала ранее газета The Wall Street Journal, мнение Дональда Трампа о Владимире Путине начало меняться после телефонного разговора на прошлой неделе, во время которого Путин дал понять Трампу, что не готов к прекращению огня в Украине.
«У меня всегда были очень хорошие отношения с (…) Путиным, но что-то с ним произошло. Он стал совершенно сумасшедшим!» — написал Дональд Трамп в воскресенье вечером в своей социальной сети Truth Social.