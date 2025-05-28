"Путин сжигает золотой мост, который проложил перед ним Трамп": Politico сообщает, что президент США теряет терпение

По словам собеседников Politico, в администрации США и вне ее есть те, кто говорили Трампу о вреде, наносимом санкциями американскому бизнесу, а также о том, что они могут оттолкнуть Россию от переговоров. Однако ужесточение санкций поддерживают часть республиканцев в Конгрессе, в том числе лидеры республиканцев в Сенате, пишет издание.