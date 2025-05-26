Трамп о Путине: "Он стал совершенно сумасшедшим!"
Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал российского диктатора Владимира Путина за атаки на Украину, в результате которых гибнут мирные жители, и заявил, что Путин «совершенно сошел с ума».
«У меня всегда были очень хорошие отношения с (…) Путиным, но что-то с ним произошло. Он стал совершенно сумасшедшим!» — написал Дональд Трамп в воскресенье вечером в своей социальной сети Truth Social.
Он подчеркнул, что Владимир Путин «ненужно убивает множество людей», отметив, что «ракеты и беспилотники запускаются по городам Украины без всякой причины».
Это Трамп заявил после того, как в результате ракетной и дроновой атаки России на Украину в ночь на воскресенье погибли 12 человек.
В своей записи президент США также предупредил, что если Путин попытается захватить всю Украину, это «приведет к гибели России».
Однако Трамп также выразил недовольство в адрес президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что тот «ничего хорошего не делает для своей страны, говоря так, как он говорит».
«Все, что исходит из его уст, создает проблемы, мне это не нравится, и было бы лучше, если бы это прекратилось», — написал президент США.
Незадолго до этого Трамп раскритиковал Путина, разговаривая с журналистами в Морристауне, штат Нью-Джерси. «Я недоволен тем, что делает Путин. Он убивает множество людей. И я не знаю, что, черт побери, случилось с Путиным», — сказал Трамп перед тем, как сесть в самолет, направляющийся в Вашингтон.
«Я знаю его уже давно, всегда ладил с ним, но он запускает ракеты по городам и убивает людей, и мне это совсем не нравится», — сказал президент США, добавив, что он был «очень удивлен» поведением Путина.
Отвечая на вопрос журналиста, Трамп сказал, что «определенно» рассматривает возможность введения более жестких санкций против России.