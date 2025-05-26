Трамп о Путине: "Он стал совершенно сумасшедшим!"

Незадолго до этого Трамп раскритиковал Путина, разговаривая с журналистами в Морристауне, штат Нью-Джерси. «Я недоволен тем, что делает Путин. Он убивает множество людей. И я не знаю, что, черт побери, случилось с Путиным», — сказал Трамп перед тем, как сесть в самолет, направляющийся в Вашингтон.