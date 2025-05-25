Спасатели тушат пожар частного дома, разрушенного российским ракетным ударом в Мархаловке, Киевская область, Украина, 25 мая 2025 года.
В мире
25 мая 2025 г., 10:13
Россия вторую ночь подряд наносит массированные удары по Украине: погибли 13 человек, еще около 50 пострадавших
В ночь на 25 мая Россия нанесла новый массированный комбинированный удар по Украине. Всего Москва запустила 298 дронов и 69 ракет. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Силы ПВО уничтожили 45 крылатых ракет Х-101, «Калибр», две ракеты Х-59/69 локационно потеряны. Также обезврежено 266 беспилотников (139 — сбито, 127 — локационно потеряны/подавлены РЭБ). Удары РФ пришлись по многим регионам Украины.
- В Житомирской области повреждены и разрушены несколько домов, погибли три ребенка (8, 12 и 17 лет), еще 12 человек пострадали.
- Один погибший, пятеро пострадавших, среди них подросток, в Николаеве, сообщили в ГСЧС.
- Один мужчина погиб в Сумской области. Атаковано промышленное предприятие региона, сообщили в местной администрации.
- Трое пострадавших, среди них ребенок, в Харькове, сообщил глава города Терехов.
- Россия ударила по промышленному объекту в Тернополе. Предварительно — без пострадавших, сообщил глава областной военной администрации.
- В Днепропетровской области разрушены гражданские объекты, в том числе жилые дома. Пострадавших нет, сообщил руководитель ОВА Лысак.
- В Одессе из-за ударов повреждены автомобили, в Чернигове — пострадали несколько зданий.
В ночь на 24 мая Россия провела одну из самых мощных комбинированных атак по Киеву с начала полномасштабной войны. По информации Вооруженных сил Украины, по стране были выпущены 14 баллистических ракет и около 250 беспилотников, в том числе «Шахедов». По последним данным, пострадали 15 человек.
Владимир Зеленский назвал обстрел «тяжелой ночью для всей страны» и снова призвал Запад усилить давление на Россию, чтобы добиться реальных переговоров о перемирии.