Россия вторую ночь подряд наносит массированные удары по Украине: погибли 13 человек, еще около 50 пострадавших

В ночь на 24 мая Россия провела одну из самых мощных комбинированных атак по Киеву с начала полномасштабной войны. По информации Вооруженных сил Украины, по стране были выпущены 14 баллистических ракет и около 250 беспилотников, в том числе «Шахедов». По последним данным, пострадали 15 человек.