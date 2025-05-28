Город, который тратил больше, чем зарабатывал: как Резекне докатился до жизни такой

Если бы Резекне был человеком, то этот человек ходил бы в дорогой брендовой одежде и ездил на новом "мерседесе", а в конце месяца брал бы быстрый кредит на еду и коммунальные платежи. Именно так с 2009 года жило самоуправление под руководством Барташевича ("Вместе для Латвии"), пока в какой-то момент оно больше не смогло брать в долг. Весной 2023 года стало ясно, что что-то пошло не так.