У латвийских торговцев испортилось настроение: в минувшие праздники народ плохо раскупал их товары

В декабре значительная часть жителей Латвии работала меньше и отдыхала больше, чем обычно. Эти обстоятельства особенно повлияли на объемы произведенных товаров и строительный сектор. В сфере услуг настроение предпринимателей улучшилось до 3,7 процентного пункта, достигнув самого высокого уровня почти за полтора года. Закономерно, что в праздничный месяц наиболее удовлетворенными оказались поставщики почтовых и курьерских услуг, где зафиксирован самый высокий уровень удовлетворенности за последние 15 лет. Вместе с тем более детальный анализ данных по сектору услуг показывает, что доверие внутри сектора неоднородно и в отдельных его сегментах сохраняется выраженно пессимистичное настроение, например в авиационном транспорте и сфере размещения.