У латвийских торговцев испортилось настроение: в минувшие праздники народ плохо раскупал их товары
"На протяжении всего 2025 года настроение предпринимателей в положительной зоне сохранялись только в сфере услуг и розничной торговли", - пишет в своем комментарии экономист Карлис Пургайлис.
В конце прошлого года в целом настроения предпринимателей были средними по сравнению с ноябрем. Динамика заметно различалась по отраслям: в сфере услуг за месяц настроение улучшилось на 0,6 процентного пункта, тогда как в розничной торговле оно ухудшилось, хотя и осталось в положительной зоне. В промышленности и строительстве сохранялась осторожность, при этом показатели доверия не выходили из отрицательной территории.
В декабре значительная часть жителей Латвии работала меньше и отдыхала больше, чем обычно. Эти обстоятельства особенно повлияли на объемы произведенных товаров и строительный сектор. В сфере услуг настроение предпринимателей улучшилось до 3,7 процентного пункта, достигнув самого высокого уровня почти за полтора года. Закономерно, что в праздничный месяц наиболее удовлетворенными оказались поставщики почтовых и курьерских услуг, где зафиксирован самый высокий уровень удовлетворенности за последние 15 лет. Вместе с тем более детальный анализ данных по сектору услуг показывает, что доверие внутри сектора неоднородно и в отдельных его сегментах сохраняется выраженно пессимистичное настроение, например в авиационном транспорте и сфере размещения.
В розничной торговле в декабре настроение предпринимателей снизилось почти во всех подотраслях, однако после снижения доверие сектора осталось в положительной зоне на уровне 2,2 пункта по сезонно скорректированным данным, что является самым низким показателем с августа прошлого года. В целом с середины года удовлетворенность розничных торговцев росла и в ноябре достигла годового максимума. Снижение удовлетворенности в декабре может быть связано с тем, что ожидания торговцев от праздничного периода не оправдались.
После заметного улучшения настроений в период с августа по октябрь в строительстве в декабре, как и в ноябре, наблюдалось небольшое снижение. Хотя показатель доверия остался в отрицательной зоне на уровне минус 6,7, он все же находится выше уровня выраженного пессимизма, зафиксированного в 2024 году, когда минимальное значение составляло минус 16,3. Улучшению удовлетворенности в 2025 году способствовали спрос на жилье и государственные заказы, в том числе в рамках реализации проектов, финансируемых из европейских фондов.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что латвийские предприниматели огорчены: страна фактически находится в застое.