Роспуск Резекненской думы признан соответствующим Конституции

О существенности нарушений правовых норм, допущенных думой, свидетельствуют не только последствия, уже вызванные этими нарушениями, но и последствия, которые эти нарушения могут вызвать. Государство обязано не допустить, чтобы самоуправление оказалось в таком финансовом положении, когда у него не будет средств для выполнения своих автономных функций, указывает КС. Государство должно иметь возможность действовать своевременно, не дожидаясь, пока будет нанесен значительный ущерб, говорится в решении.