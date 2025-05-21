Роспуск Резекненской думы признан соответствующим Конституции
фото: Ivars Soikāns/LETA
Иллюстративное фото.
В Латвии

Роспуск Резекненской думы признан соответствующим Конституции

Отдел новостей

LETA

Конституционный суд подтвердил законность роспуска Резекненской городской думы, ссылаясь на серьезные нарушения бюджетных норм. Решение основано на угрозе финансовой стабильности государства и необходимости обеспечения автономных функций самоуправления.

Сейм распустил в прошлом году Резекненскую думу в соответствии с Конституцией, постановил Конституционный суд (КС). Как сообщили в суде, решением суда статья 1 закона о роспуске Резекненской городской думы признана соответствующей статьям 1 и 101 Конституции. Заявление в КС было подано от имени Резекненской городской думы.

КС пришел к выводу, что Резекненская дума давно и неоднократно - как при подготовке, так и при утверждении бюджетов на 2023 и 2024 годы - нарушала законы и нормативные акты, устанавливающие основные требования к муниципальным бюджетам. Кроме того, городская дума приняла на себя обязательства, превышающие имеющиеся у нее финансовые ресурсы, и откладывала получение государственного кредита, создавая тем самым риск новых убытков.

Как заявила председатель КС Ирена Куцина, бюджет муниципалитета нельзя рассматривать в отрыве от общей бюджетной системы государства. Если бюджет муниципалитета не исполняется в соответствии с требованиями нормативных актов и самоуправление попадает в финансовую ситуацию, требующую больших затрат государственных ресурсов, это сказывается на общей финансовой стабильности и долгосрочном развитии государства, что негативно отражается на всех гражданах.

Следовательно, существенность нарушений законов и нормативных актов в области муниципального бюджета должна оцениваться с точки зрения угрозы для выполнения самоуправлением своих автономных функций и влияния не только на жителей самоуправления, но и на общество в целом, сказал Куцина, добавив, что самоуправление - это не государство в государстве.

О существенности нарушений правовых норм, допущенных думой, свидетельствуют не только последствия, уже вызванные этими нарушениями, но и последствия, которые эти нарушения могут вызвать. Государство обязано не допустить, чтобы самоуправление оказалось в таком финансовом положении, когда у него не будет средств для выполнения своих автономных функций, указывает КС. Государство должно иметь возможность действовать своевременно, не дожидаясь, пока будет нанесен значительный ущерб, говорится в решении.

Суд постановил, что допущенные нарушения, если оценивать их в совокупности, должны быть признаны существенными, и, таким образом, основания для отставки думы, предусмотренные законом о самоуправлениях, имели место.

КС пришел к выводу, что заявитель (Резекненская дума) не мог надлежащим образом выполнять возложенные на него административные задачи и что тем самым было нарушено функционирование самоуправления. Тот факт, что на момент принятия оспариваемых норм заявитель уже принял бюджет на 2024 год, в данных обстоятельствах не свидетельствует о том, что дума смогла бы обеспечить правомерность своих действий в будущем.

В свете вышеизложенного суд постановил, что роспуск Резекненской городской думы был необходим в демократическом правовом государстве в качестве средства постконтроля за деятельностью самоуправления.

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