В Европе внедряют общую систему покупки билетов на международные поезда

Таким образом, по его словам, бронирование билетов по всей Европе – будь то из Осло в Афины или из Варшавы в Барселону – будет возможно в один клик через обычные каналы продаж. Сейчас же билеты на поездки через границу внутри ЕС часто приходится приобретать отдельно, т. е. один билет на немецкий участок и один или несколько на зарубежные участки. Это не только неудобно, но и нарушает права пассажиров, например, в случае опоздания на стыковочный поезд – путешественникам чаще всего приходится покупать новые билеты, если они опаздывают на поезд из-за задержки. В будущем выдавать два и более билета будут только в исключительных случаях.