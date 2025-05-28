Хотели открытого рынка? Отечественные торговые сети объяснили, почему в Латвии такие дорогие продукты питания
Ассоциация торговцев Латвии прокомментировала подписание меморандума о снижении цен на продукты питания в торговых сетях. Отечественные торговые сети скептичны - в первую очередь надо бы налоги снизить.
Ассоциация поддерживает стремление правительства снизить цены на продукты питания. Однако, по ее мнению, в нынешних условиях свободного рынка и напряженной конкуренции в Латвии (3 глобальные продуктовые сети, 5 кооперативов и 2 национальные сети) этого можно достичь за счет снижения налога на добавленную стоимость и уменьшения стоимости отдельных составляющих производственных и торговых издержек (энергоресурсы, административные требования).
В условиях острой конкуренции и функционирования в открытом рынке Европейского союза, в нынешней ситуации снижение цен возможно за счет сокращения прибыли торговцев, что для национальных сетей означает (и уже означает) закрытие магазинов. Решение, предполагающее снижение цен на отдельные товары первой необходимости, доступно магазинам с широким ассортиментом, которые могут компенсировать потери за счет других продаваемых товаров.
"Что касается увеличения доли местных продуктов, исследования, в том числе и Совета по конкуренции, показывают, что доля местной продукции велика в тех товарных группах, где есть латвийские производители. При этом объективно большинство отечественных производителей не могут конкурировать по цене с товарами, выращенными в более теплом климате или произведенными на более мощных производствах", - сообщает Ассоциация.
"Партнеры Ассоциации торговцев Латвии могут и поддерживают покупателей специальными кампаниями и регулярными акциями, которые мы в рамках соглашения будем продвигать, а также призывать правительство поддерживать продажу местной продукции в национальных сетях. В прежние времена местных производителей поддерживали с помощью временного запрета на импорт определенных товаров в начале сезона новой продукции (например, молодых картофелей или клубники). Сейчас мы живем в открытом рынке, которого большинство из нас и хотело", - говорится в заявлении.
«Снижение ставки НДС — это единственное действенное средство для снижения цен на товары первой необходимости. А рост оборота местных продуктов должен сопровождаться полноценной поддержкой — от поля до стола, а не фрагментарной — только на этапе производства», - подчеркивает советник ЕС по вопросам торговли Хенрик Данусевич.
Напомним, что недавно в Латвии подписан меморандум о снижении цен на продукты питания. Как заявил министр экономики Виктор Валайнис, реальное снижение цен на продукты может начаться в течение двух недель.