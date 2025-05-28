Хотели открытого рынка? Отечественные торговые сети объяснили, почему в Латвии такие дорогие продукты питания

"Партнеры Ассоциации торговцев Латвии могут и поддерживают покупателей специальными кампаниями и регулярными акциями, которые мы в рамках соглашения будем продвигать, а также призывать правительство поддерживать продажу местной продукции в национальных сетях. В прежние времена местных производителей поддерживали с помощью временного запрета на импорт определенных товаров в начале сезона новой продукции (например, молодых картофелей или клубники). Сейчас мы живем в открытом рынке, которого большинство из нас и хотело", - говорится в заявлении.