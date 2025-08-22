"Здравоохранение - вопрос безопасности": медики требуют повышения зарплат и не исключают забастовок

Профсоюз немного умерил свои притязания, но указывает на острую нехватку рабочих рук. Необходимо ощутимо повысить зарплаты, иначе людей в отрасль не привлечь, а правительство сейчас не способно обеспечить конкурентоспособный и предсказуемый рост зарплат в медицине и народном хозяйстве в целом, считает профсоюз. Он обосновывает свои требования прогнозами Минфина о среднесрочном приросте зарплат в стране на ближайшие два года и докладом Еврокомиссии, которая указала, что низкое финансирование здравоохранения в Латвии делает медуслуги все недоступнее для населения, сообщает LSM+.