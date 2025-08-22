"Здравоохранение - вопрос безопасности": медики требуют повышения зарплат и не исключают забастовок
Профсоюз медработников Латвии требует повышения зарплат на 13,5%, предупреждая о кадровом кризисе и угрозе доступности медуслуг по всей Латвии.
Профсоюз немного умерил свои притязания, но указывает на острую нехватку рабочих рук. Необходимо ощутимо повысить зарплаты, иначе людей в отрасль не привлечь, а правительство сейчас не способно обеспечить конкурентоспособный и предсказуемый рост зарплат в медицине и народном хозяйстве в целом, считает профсоюз. Он обосновывает свои требования прогнозами Минфина о среднесрочном приросте зарплат в стране на ближайшие два года и докладом Еврокомиссии, которая указала, что низкое финансирование здравоохранения в Латвии делает медуслуги все недоступнее для населения, сообщает LSM+.
«По числу врачей и медсестер в пересчете на численность населения Латвия находится на одном из последних, возможно, на самом последнем месте в Евросоюзе, и такая большая нехватка рабочей силы фактически уже ставит под угрозу доступность услуг», — предупредил Валдис Керис, председатель правления Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода.
По его оценке, ситуация в стране уже столь серьезна, что некоторые услуги и консультации специалистов пациентам невозможно получить не только за счет государства, но и за собственный счет.
Ранее профсоюз требовал еще более резкого повышения зарплат, на 15%, но на переговорах с Минздравом 21 августа согласился с более умеренным ростом. Однако и эти 13,5% требуют дополнительных денег из бюджета, около 135 млн евро, пояснил Керис.
Глава Минздрава Хосам Абу Мери намерен проинформировать Кабинет министров, Минфин и партнеров по коалиции о кадровом кризисе в отрасли, но конкретных сумм не обещает. В свою очередь профсоюз предостерег, что не исключает запуска предзабастовочной процедуры (если переговоры с властями окажутся безуспешными), и призывает Сейм тоже действовать, чтобы заложить в бюджет 2026 года средства на повышение оплаты труда медиков и вообще на покрытие основных функций в здравоохранении. Заседание совета профсоюза состоится 16 сентября.