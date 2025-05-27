Победитель конкурса на питание школьников Риги может потерять контракт досрочно

Исполнительный директор Рижской думы Янис Ланге сообщил, что в конкурсе участвовали восемь претендентов. Один из них не соответствовал установленным требованиям и потому не был допущен до дальнейшего участия. Оставшиеся семь предложений были признаны равноценными: все соответствовали критериям качества — использование экологически чистых продуктов, соответствие национальной схеме качества продуктов питания, поставки с расстояния не более 300 км от места доставки, сезонные продукты. По ценам также был установлен коридор — минимальная и максимальная допустимая стоимость, и все участники предложили минимально возможную цену.