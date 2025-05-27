Победитель конкурса на питание школьников Риги может потерять контракт досрочно
Если победитель конкурса на школьное питание в Риге не выполнит условия контракта, он может лишиться договора досрочно. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил директор Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Ивар Баламовскис.
Как уже сообщалось, в результате закупки, проведенной Рижским самоуправлением, право заключить 5-летний договор на организацию питания в 25 учебных заведениях выиграло предпринимательское объединение Aleks un V, CNC. Общая сумма контракта составляет около 53 миллионов евро.
На пресс-конференции было разъяснено, что у самоуправления есть право оценивать, насколько добросовестно компания выполняет условия договора. В случае необходимости сотрудничество может быть прекращено досрочно, не дожидаясь окончания пятилетнего срока.
Исполнительный директор Рижской думы Янис Ланге сообщил, что в конкурсе участвовали восемь претендентов. Один из них не соответствовал установленным требованиям и потому не был допущен до дальнейшего участия. Оставшиеся семь предложений были признаны равноценными: все соответствовали критериям качества — использование экологически чистых продуктов, соответствие национальной схеме качества продуктов питания, поставки с расстояния не более 300 км от места доставки, сезонные продукты. По ценам также был установлен коридор — минимальная и максимальная допустимая стоимость, и все участники предложили минимально возможную цену.
В результате победитель был выбран путем жеребьевки, в которой участвовали все претенденты, письменно подтвердившие согласие с процедурой.
Баламовскис пояснил, что такие закупки проводятся каждый год, так как у отдельных школ контракты с поставщиками заключены на три года, у других — на пять. По мере окончания действия договоров организуются новые конкурсы.
Согласно информации базы данных Firmas.lv, компания SIA Aleks un V поровну принадлежит Анатолию Половнюку и Игорю Булатову. В свою очередь, компания SIA CNC на 50% принадлежит Aleks un V, а другая половина — SIA Concord Service Group, владельцем которой является гражданин Литвы Ирмантас Норкус.
В передаче TV3 "Nekā personīga" сообщалось, что в апреле прошлого года самоуправление Адажского края разорвало договор с этой компанией на организацию питания в основной школе Царникавы. В письме телепередаче самоуправление указало, что подрядчик не выполнил ряд требований: не установил оборудование вовремя, не предоставил адекватное меню, происхождение поставленных продуктов не соответствовало заявленному в предложении, и в целом у управы пропала уверенность в способности компании выполнять свои обязательства.
Результаты конкурса вызвали сомнения у нескольких участвовавших компаний — SIA Fristar, SIA Baltic Restaurants Latvia, SIA Žaks 2. Закупка уже была обжалована в Бюро по надзору за закупками.