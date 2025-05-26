Кто будет обеспечивать питание в школах Риги за 53 млн? Победителя выбрали случайным образом

Как поясняет самоуправление, все предложения были одинаково хорошими, поэтому была организована лотерея, сообщает передача TV3 "Ничего личного". В конкурсе по обеспечению питания в школах и детских садах Риги на сумму 52,97 млн евро участвовали семь претендентов. Условия конкурса позволяли создавать объединения предприятий, поэтому в нем участвовали даже фирмы, не связанные с общественным питанием. В отличие от предыдущих конкурсов, претендентам не предъявлялось требование обеспечить продукцию высокого качества, не изучались их предыдущие договоры и собственники. Из-за сниженных требований все участники набрали одинаковое количество баллов, поэтому для определения победителя была применена такая редкая практика, как лотерея.