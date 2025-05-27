Скандальное интервью группы Tautumeitas: член SEPLP отвечает, может ли общественный медиаресурс говорить по-русски

Она подчеркнула, что Латвии все еще приходится сталкиваться с последствиями исторической реальности — люди часто автоматически отвечают по-русски, и за это их не стоит винить. "Будем честны — это обязательство было принято не так давно", — сказала она. Также она напомнила, что в конце советской эпохи русскоязычного контента в латвийских СМИ было не так уж много. "Были, возможно, только новости на русском на Латвийском телевидении... А Latvijas Radio 4 как круглосуточный канал начал работать только с 2002 года".