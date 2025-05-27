Скандальное интервью группы Tautumeitas: член SEPLP отвечает, может ли общественный медиаресурс говорить по-русски
После широко обсуждаемого интервью группы Tautumeitas на русском языке вновь остро встал вопрос: должен ли общественный медиаресурс в Латвии по-прежнему обращаться к аудитории на русском? Член Совета общественных электронных СМИ (SEPLP) Санита Уплея-Егермане объяснила несколько важных аспектов языковой политики, присутствия русского языка и исторического контекста в Латвии.
В эфире передачи TV24 "Preses klubs" Санита Уплея-Егермане поделилась личной историей с мероприятия 4 мая в Саулкрасты. "Там, на эстраде, в середине дня проходил концерт Tautumeitas и было полно людей. Они оттуда отправлялись на "Евровидение" — это было очень замечательно. Нет никаких сомнений в Tautumeitas", — отметила Уплея-Егермане.
Она подчеркнула, что Латвии все еще приходится сталкиваться с последствиями исторической реальности — люди часто автоматически отвечают по-русски, и за это их не стоит винить. "Будем честны — это обязательство было принято не так давно", — сказала она. Также она напомнила, что в конце советской эпохи русскоязычного контента в латвийских СМИ было не так уж много. "Были, возможно, только новости на русском на Латвийском телевидении... А Latvijas Radio 4 как круглосуточный канал начал работать только с 2002 года".
Продолжая, она подчеркнула важный парадокс: "Фактически мы сами способствовали увеличению присутствия русского языка".
Уплея-Егермане также обратила внимание на то, что интернет и социальные сети еще больше открыли двери для русскоязычного контента. Она привела в пример портал rus.lsm.lv, созданный в 2021 году, чтобы перенести русскоязычные новости с LTV7. Однако, по ее словам, на практике это только расширило аудиторию: "Интернет — это будущее, поэтому на него нужно смотреть комплексно".
Она также признала, что общественные медиа, распространяя контент на русском в соцсетях, косвенно усиливают влияние этого языка. "В количественном выражении присутствие русского языка только увеличилось", — отметила она, задав риторический вопрос: почему так?
Согласно исследованиям государственных учреждений, только около 10% жителей вообще не владеют латышским языком. Поэтому Уплея-Йегермане считает — нужно решать причины, а не только последствия. Она также подчеркнула, что лишь после полномасштабного вторжения России в Украину в обществе появилась готовность говорить о давно известных проблемах. "Мы внезапно оказались способны обсуждать такие вещи, как снос памятника в Пардаугаве", — прокомментировала она.
Уплея-Егермане затронула и политические процессы. Она критически оценила то, как осенью 2023 года втайне была принята концепция СМИ, предусматривающая запрет на присутствие русского языка в общественных медиа. "Так не поступают в демократическом государстве", — заявила она, подчеркнув, что главное — обсуждать суть: роль и обязанности общественных СМИ.
Совет общественных медиа еще весной 2023 года определил необходимость новой стратегии, и сейчас над ней работает новый состав правления. "В начале 2026 года произойдут эти изменения", — сообщила она, добавив, что "пока не готова говорить, какими именно они будут".
В завершение Уплея-Егермане подчеркнула, что Латвия как национальное государство основывается на латышском языке и культуре, но при этом должна быть демократичной и правовой. "Мы должны позволить развиваться и другим культурам, но это развитие должно быть демократичным", — отметила она, подчеркнув необходимость баланса между защитой государственного языка и демократическими свободами. Она также добавила, что у LSM+ есть лицензия на вещание на русском языке, а значит, они имеют право задавать вопросы на русском.