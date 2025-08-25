ВИДЕО: женщина орет на туристов возле бассейна - удивительная хроника "войн шезлонгов"
ВИДЕО: женщина орет на туристов возле бассейна - удивительная хроника "войн шезлонгов"

Женщина на курорте Тенерифе устроила скандал из-за занятого шезлонга, что стало частью распространенной проблемы "войн шезлонгов" среди туристов, борющихся за лучшие места у бассейна.

На видео видно женщину в красной майке, которая яростно хватает сумку с шезлонга, а затем указывает на группу туристов, якобы занявших ее место. Обойдя бассейн, она начинает кричать на другого отдыхающего, который наслаждается плаванием. Женщина продолжает ходить вокруг бассейна, не переставая ругаться с другим туристом.

Так называемые "войны шезлонгов" — частая проблема на курортах, где отдыхающие используют разные приемы, чтобы занять лучшие места у воды. Один из распространенных способов — вставать на рассвете, раскладывать полотенца на шезлонгах и таким образом "резервировать" их.

Луиза Смит была поражена, увидев туристов, выстраивающихся в очередь в 7:30 утра, чтобы занять любимые места у бассейна в отеле. "Это смешно. Едешь отдыхать, чтобы расслабиться, а не вставать рано, чтобы занять шезлонг", — поделилась она.

Одна женщина, отдыхающая в Египте, рассказала, что ей приходилось вставать в 6:30 утра, чтобы успеть занять хороший шезлонг. Она поставила будильник на очень раннее время, но, придя, обнаружила, что другие уже разложили полотенца, чтобы забронировать места в первом ряду.

