Перед записью к специалисту латвийцы стали чаще делать одно действие: статистика заставляет задуматься
Посещаемость двух регистров, которые ведет Инспекция здравоохранения — Реестра медицинских работников и Реестра рабочих мест медицинских работников, — за 11 месяцев этого года в среднем превышала 73 000 просмотров в месяц. Это на 2,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года (в среднем 71 000 просмотров в месяц).
Что показывает Реестр медицинских работников
Реестр содержит сведения о специалистах, имеющих право работать в сфере здравоохранения: врачах, стоматологах, медсестрах, помощниках врача (фельдшерах), физиотерапевтах и других, а также о специалистах поддерживающих профессий — например, лабораторных и логопедических. В базе указываются идентификатор специалиста, срок регистрации по профессии, данные о сертификате по специальности и срок его действия.
Также в реестре отражаются случаи, когда Латвийская ассоциация врачей, Союз профессиональных организаций лечебных работников, Латвийская ассоциация медсестер или Инспекция здравоохранения выдали разрешение на краткосрочную профессиональную деятельность в Латвии по соответствующей профессии или специальности. Отдельно отмечаются врачи, которым установлен адаптационный период по специальности.
Что показывает Реестр рабочих мест
Реестр рабочих мест фиксирует, где именно работают зарегистрированные специалисты и по каким специальностям: места работы, специальности на конкретных рабочих местах, сведения о сертификатах, разрешениях и адаптационных периодах. Также там делаются отметки о краткосрочном оказании услуг и о назначенном адаптационном периоде.
Статистика посещаемости
За 11 месяцев этого года Реестр медицинских работников зафиксировал 419 417 посещений — в среднем около 38 000 в месяц. Это на 3,7% меньше, чем за 11 месяцев 2024 года (435 660 посещений, в среднем 39 000 в месяц).
Реестр рабочих мест за тот же период посетили 387 745 раз — в среднем около 35 000 в месяц. Это на 10,5% больше, чем за 11 месяцев 2024 года (350 797 посещений, в среднем 31 000 в месяц).
В Инспекции отмечают, что такая динамика может говорить о росте осведомленности общества и более активном подходе к выбору медицинской помощи: люди чаще проверяют, зарегистрирован ли специалист и какая у него специальность. Это также отражает запрос на большую прозрачность в здравоохранении и личную ответственность при выборе услуг.
Реестры являются частью государственной информационной системы: среди ее задач — контроль поддержания профессиональной квалификации медицинских специалистов и предоставление обществу информации о зарегистрированных медицинских и поддерживающих специалистах.