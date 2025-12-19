Перед записью к специалисту латвийцы стали чаще делать одно действие: статистика заставляет задуматься

В Инспекции отмечают, что такая динамика может говорить о росте осведомленности общества и более активном подходе к выбору медицинской помощи: люди чаще проверяют, зарегистрирован ли специалист и какая у него специальность. Это также отражает запрос на большую прозрачность в здравоохранении и личную ответственность при выборе услуг.