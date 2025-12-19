Силиня: решение ЕС выделить Украине 90 млрд евро - сигнал, что Европа не устала и не отступит
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня назвала решение ЕС выделить Украине 90 млрд евро на ближайшие два года четким сигналом о том, что Европа не намерена ослаблять поддержку Киева.
Лидеры ЕС в пятницу достигли соглашения о предоставлении Украине кредита в размере 90 миллиардов евро на ближайшие два года для компенсации растущего бюджетного дефицита, но не смогли договориться об использовании замороженных российских активов.
По словам премьер-министра Латвии Эвики Силини, соглашение, достигнутое после длительных переговоров в Брюсселе, обеспечивает столь необходимый спасательный круг для Украины в то время, когда президент США Дональд Трамп призывает к скорейшему заключению соглашения о прекращении войны.
"Поддержка Украины - это инвестиции в безопасность всей Европы, в том числе и Латвии", - сказала Силиня.
В поисках решения лидеры ЕС договорились о предоставлении кредита, который будет поддерживаться из общего бюджета ЕС.
Первым обсуждаемым вариантом было использование замороженных активов российского центрального банка на сумму около 200 миллиардов евро. Этот вариант провалился, поскольку Бельгия, где находится большая часть замороженных активов, потребовала совместных гарантий, что было неприемлемо для других стран. Канцлер Германии Фридрих Мерц, который пытался добиться использования замороженных активов, заявил, что окончательное решение по кредиту - это "четкий сигнал" российскому диктатору Владимиру Путину.
По оценкам ЕС, Украине необходимо еще 135 миллиардов евро, чтобы не влезать в долги в течение следующих двух лет, и нехватка денег начнется уже в апреле. Президент Украины Владимир Зеленский заявил лидерам ЕС в начале саммита в четверг, что использование замороженных российских активов - это правильный путь.