Силиня: решение ЕС выделить Украине 90 млрд евро - сигнал, что Европа не устала и не отступит

По оценкам ЕС, Украине необходимо еще 135 миллиардов евро, чтобы не влезать в долги в течение следующих двух лет, и нехватка денег начнется уже в апреле. Президент Украины Владимир Зеленский заявил лидерам ЕС в начале саммита в четверг, что использование замороженных российских активов - это правильный путь.