"Будете платить не деньгами, а кровью": Зеленский предупреждает Европу о последствиях отказа от помощи Украине

Глава государства предупредил, что в случае негативного развития событий это отразится на поставках оборудования на фронт. "Если весной Украина не получит транш, в Украине будет уменьшено в разы производство дронов", – подчеркнул он. По словам президента, в этом случае приблизительный паритет по дронам между Украиной и РФ будет утрачен. "Если будет мир, Украина использует эти деньги на восстановление", – добавил президент.