Евросоюз решил не трогать российские активы - Украине выделят 90 млрд евро из своих средств
Лидеры ЕС утвердили решение о совместном заимствовании на 90 млрд евро для поддержки Украины в 2026–2027 годах. При этом Евросоюз не смог согласовать схему финансирования Украины за счет замороженных российских активов.
Саммит Европейского союза утвердил решение о совместном заимствовании для Украины на сумму 90 млрд евро. Об этом завил президент Евросовета Антониу Кошта, а также немецкий канцлер Фридрих Мерц, сообщает Европейская правда. Решение приняли после того, как ЕС отказался от варианта "репарационного займа", который долгое время обсуждали перед тем. По информации источника AFP, "после длительных обсуждений стало ясно, что репарационные кредиты потребуют дополнительной работы, поскольку лидерам нужно больше времени для проработки деталей".
"Утверждено решение предоставить Украине поддержку в размере 90 миллиардов евро на 2026-27 годы. Мы взяли обязательство и выполнили его", – заявил Антониу Кошта. Президент Евросовета не уточнил, о какой схеме финансирования идет речь, но по данным ЕП, утвержден вариант совместного заимствования, которое сделает Евросоюз. Это решение требовало утверждения по принципу единогласия. Фридрих Мерц уточнил, что средства пойдут также на военные нужды Киева. "Этих средств достаточно для покрытия военных и бюджетных потребностей Украины на ближайшие два года. Это решающий сигнал для окончания войны, поскольку Путин пойдет на уступки только тогда, когда поймет, что его война не принесет ему выгоды", – заявил немецкий канцлер. Он отметил, что российские активы "останутся замороженными до тех пор, пока Россия не выплатит Украине компенсацию".
"Это значительная поддержка, действительно усиливающая нашу устойчивость. Важно, что российские активы остаются обездвиженными и что Украина получила финансовую гарантию безопасности на ближайшие годы", — написал президент Украины Владимир Зеленский.