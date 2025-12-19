Евросоюз решил не трогать российские активы - Украине выделят 90 млрд евро из своих средств

"Утверждено решение предоставить Украине поддержку в размере 90 миллиардов евро на 2026-27 годы. Мы взяли обязательство и выполнили его", – заявил Антониу Кошта. Президент Евросовета не уточнил, о какой схеме финансирования идет речь, но по данным ЕП, утвержден вариант совместного заимствования, которое сделает Евросоюз. Это решение требовало утверждения по принципу единогласия. Фридрих Мерц уточнил, что средства пойдут также на военные нужды Киева. "Этих средств достаточно для покрытия военных и бюджетных потребностей Украины на ближайшие два года. Это решающий сигнал для окончания войны, поскольку Путин пойдет на уступки только тогда, когда поймет, что его война не принесет ему выгоды", – заявил немецкий канцлер. Он отметил, что российские активы "останутся замороженными до тех пор, пока Россия не выплатит Украине компенсацию".