Во время "прямой линии" Путин ответил на вопросы россиян о войне, экономике, репрессиях и "традиционных ценностях"

На вопрос о блокировках интернета Путин предложил два варианта: «Первое — это переходить на отечественное ПО, на наше так называемое “железо”. <...> И второе, можно использовать и возможности наших иностранных производителей, которые работают здесь. Но надо договариваться с ними, чтобы они эти сервисы переводили на территорию России. И по тому, и по другому направлению нужно будет поработать». Каким образом это решит проблемы принудительных шатдаунов, которые вводятся для подавления атак Украины, он не пояснил.