Во время "прямой линии" Путин ответил на вопросы россиян о войне, экономике, репрессиях и "традиционных ценностях"
Сегодня Владимир Путин подвел итоги года - вопросы хозяину Кремля задавали ведущие — пропагандисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская, журналисты, в том числе, из "недружественных стран", а также жители страны. Мероприятие продлилось больше четырех часов.
О войне
Путин заявил, что «Россия наступает на территории всего фронта, а противник отходит по всем направлениям». По его словам, сейчас под контролем российской армии находится около 50% Лимана Донецкой области, и вскоре он будет взят полностью, что позволит продолжить движение к Славянску из Северска. Политик выразил уверенность, что российские войска захватят и Константиновку. Кроме этого, Путин сказал, что ВС РФ окружили город Димитров Донецкой области, захватили Купянск Харьковской области, а также ведут бои в Гуляйполе Запорожской области. Он утверждает, что 50% Гуляйполя находится под контролем российской армии.
Также политик прокомментировал видео, которое записал президент Украины Владимир Зеленский у стелы «Купянск» на въезде в город. Путин назвал Зеленского «очень талантливым артистом» и заявил, что стелла находится в километре от самого города: «Чего стоять на пороге? Заходи в дом».
Путин утверждает, что российская армия создает «зоны безопасности» в Сумской и Харьковской областях. «До конца текущего года мы будем свидетелями новых успехов», — сказал политик.
Путин заявил, что более 400 тысяч человек заключили контракт с Минобороны в прошлом году: «По контракту у нас пришло в уходящем году свыше 400 тысяч человек. 406 или 410 тысяч. <...> Желающих настолько много, что Минобороны вынуждены объявлять конкурс». Подтверждений своим словам политик не привел.
Россияне и предприниматели «добровольно» пожертвовали на войну 83 млрд рублей, сказал Путин. Эти средства, по его словам, направили, в частности, на «развитие беспилотных систем». Региональные медиа неоднократно писали о том, как бюджетников вынуждали отдавать часть зарплаты на нужды бойцов «СВО».
Путин заявил, что Россия не несет ответственность за гибель людей в Украине.
«Мы не считаем себя ответственными за гибель людей, потому что не мы начали войну», — ответил росийский политик в ответ на вопрос журналиста американского канала NBC о том, будет ли Кремль ответственен за гибель украинцев и россиян, если отвергнет мирное предложение Дональда Трампа.
По его словам, Россия и США в Анкоридже согласовали содержание мирного плана, а это значит, что Москва не отвергает его. «Мяч на стороне наших западных оппонентов, главы киевского режима и его западных спонсоров. Мы готовы к мирному завершению конфликта», — сказал Путин, добавив, что Россия стремится к тому, чтобы мир в Украине был прочным и надежным.
О мирных переговорах
Ведущая Екатерина Березовская спросила Путина о ходе переговоров. Он заявил, что Россия не видит готовности Украины к завершению военного конфликта. «Но все-таки мы видим, чувствуем и знаем об определенных сигналах, в том числе со стороны киевского режима о том, что они готовы вести какой-то диалог. Мы тоже всегда говорили: мы готовы и хотим завершить конфликт мирными средствами при устранении первопричин», — сказал Путин.
О возможности новой войны
На вопрос о том, будут ли новые «специальные военные операции», Путин ответил: «Не будет никаких операций, если вы будете относиться к нам с уважением.
Будете соблюдать наши интересы так же, как и мы постоянно пытались соблюдать ваши. Если вы не будете нас надувать, как надули с расширением НАТО на восток».
Также политик сказал, что Россия не собирается нападать на западные страны, а заявления об этом «делаются, исходя из внутриполитических соображений, <...> чтобы создать образ врага».
В то же время, по словам Путина, если для Калининградской области будут создаваться угрозы, то Россия собирается их «уничтожать». «Все должны это понимать и осознавать, что действия такого рода просто приведут к невиданной до этого момента эскалации конфликта и выведут его на совершенно другой уровень и расширят, вплоть до крупномасштабного вооруженного конфликта», – отметил он.
О российской экономике
После вопроса Павла Зарубина о том, как в условиях войны чувствует себя российская экономика, Путин достал специально заготовленную таблицу. Согласно его данным, рост ВВП за последний год составил лишь 1%, за три года — более 9%.
Снижение темпов экономического роста Путин назвал «сознательным шагом» и «платой за сохранение качества экономики и макроэкономических показателей». «В целом эту задачу удается решать, потому что была поставлена цель снизить [инфляцию] до 6%. Но она судя по всему будет 5,7–5,8%», — сказал он.
Правительству «удалось сбалансировать бюджет», и качество балансировки находится на уровне 2021 года, заявил Путин. Есть деньги на социальные обязательства, развитие и, «безусловно», потребности армии. Уровень безработицы в этом году, по его данным, еще снизился — до 2,2%.
Помимо этого, политик назвал повышение НДС с 20% до 22% с 2026 года «самым правильным способом решения стоящих перед страной задач». Цели, по его словам, стоят «простые» — «достичь сбалансированности бюджета».
Путин заявил, что нынешний процент НДС «не будет вечным», а задача правительства — «снижение налогового бремени в будущем». Кроме этого, политик затронул тему уклонения от налогов. «Когда налог повышается, сразу появляется искушение уйти от уплаты этого налога. И раньше такая задача стояла, и сейчас она все более актуальна — нужно избавиться от теневой экономики и от ухода в тень. Нам нужно, чтобы при повышении налога это было не на бумаге, а выразилось в реальных доходах бюджета», — сказал Путин.
О «репарационном кредите» Украине
Планы Европы изъять российские замороженные активы в пользу Украины Путин назвал «грабежом»: «Кража — это неподходящее определение. Кража — это тайное похищение, а у нас пытаются сделать открыто. Это грабеж».
По словам политика, у ЕС «не получается» передать замороженные российские активы из-за возможных «тяжелых последствий».
«Во-первых, это непросто сделать. Они ведь объявили не о том, что они просто будут грабить и забирать, а одна из идей — выдать кредит под залог наших активов. А кредит — это последствия для бюджета, увеличение бюджетного долга», — сказал Путин.
О блокировках интернета
На вопрос о блокировках интернета Путин предложил два варианта: «Первое — это переходить на отечественное ПО, на наше так называемое “железо”. <...> И второе, можно использовать и возможности наших иностранных производителей, которые работают здесь. Но надо договариваться с ними, чтобы они эти сервисы переводили на территорию России. И по тому, и по другому направлению нужно будет поработать». Каким образом это решит проблемы принудительных шатдаунов, которые вводятся для подавления атак Украины, он не пояснил.
Отвечая на вопрос белгородского журналиста о том, что в список белых сайтов нужно внести программы для людей с диабетом, Путин заявил, что «вопросы такого рода точно можно проработать». «Мы понимаем, что ограничения связаны с обеспечением безопасности. И если компонент этого сервиса находится за рубежом, то противнику легче выбирать цели для удара», — сказал он.
О репрессиях
«У нас нет репрессий», — заявил Путин.
Политик снова повторил свой тезис, что закон об «иноагентах» — не российское изобретение. Также он заявил, что эта норма требует «только одно — заявить, если вы занимаетесь политической деятельностью, об источниках финансирования».
О «традиционных ценностях»
Путин призвал СМИ и деятелей культуры пропагандировать создание семьи и сделать «модным» рождение ребенка. По мнению политика, журналисты должны превращать в пропаганду «традиционных ценностей» все, о чем они говорят. «Очень важно материальное составляющие, но также важно состояние души», — добавил он.
По словам политика, в разных государствах сложились различные коэффициенты рождаемости, однако России необходимо добиться того, чтобы в среднем в каждой семье было два ребенка.
Студент-журналист в эфире «Прямой линии» сделал предложение своей девушке и спросил у Путина про господдержку молодых семей. Мужчина рассказал, что ему 23 года и он встречается со своей невестой уже восемь лет. Они оба хотят детей, но не могут себе этого пока позволить.
Путин отметил, что мужчина находится в отношениях с 15 лет, похвалив его за это. После этого Путин привел в пример детские браки на Кавказе и назвал это «хорошей традицией». По его словам, рождение детей — божественная миссия. «На Кавказе есть очень хорошая традиция — они женят и выдают замуж своих детей в достаточно раннем возрасте. Я говорил с Кадыровым, у него большая семья, надо брать с них пример», — сказал он.
По его словам, для молодых семей есть специальная ипотека. Путин заявил, что в РФ есть места, где она составляет не 6%, а 2%. «Можно взять ипотеку там. С милым и рай в шалаше, а это будет не шалаш, это будет уже квартира <...> Ждать улучшения материального положения, получения образование можно бесконечно. Но лучше не откладывать рождение ребенка», — сказал Путин.
В этом году на «Прямую линию» пригласили иностранных журналистов, в том числе, из «недружественных стран», о чем заранее сказал представитель Кремля Дмитрий Песков. Еще одно нововведение — отсутствие прямых включений с мест. В Кремле это объяснили «отсутствием необходимости». Власти отчитались, что в этом году получили более двух миллионов вопросов.
Большинство россиян хотят узнать у Путина, когда закончится война в Украине и наступит мир. Это следует из результатов опроса «Левада-Центра».
Жители оккупированного Мариуполя в последние месяцы записывали видеообращения Путину с жалобами, что остались без жилья после сноса их домов, сообщила ASTRA. Сотрудники полиции вызвали горожан не беседы, где выдали предостережения «о недопустимости нарушения» российского закона о митингах. Одна из местных жительниц заявила изданию, что получила предупреждение об «экстремистской» деятельности.
Ранее большая пресс-конференция и «Прямая линия» проводились в разное время. Кроме того, в этом году не состоялось послание Путина Федеральному собранию. Несмотря на то, что проводить это мероприятие ежегодно — его конституционная обязанность.
На общение Путина с гражданами и представителями СМИ потратили как минимум 130 миллионов рублей. Такую цифру назвал проект «Можем объяснить» со ссылкой на госзакупки ФГУП «Предприятие по поставкам продукции».