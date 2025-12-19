NVA предупреждает: не откладывайте регистрацию статуса безработного, чтобы не потерять пособие
Государственное агентство занятости (Nodarbinātības valsts aģentūra - NVA) информирует жителей, потерявших работу, о том, что в случае необходимости получения поддержки NVA в поиске работы и статуса безработного, важно не медлить с подачей заявки.
Государственное агентство социального страхования (Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra - VSAA) предупреждает: если заявление на получение статуса безработного подается в NVA с задержкой в несколько дней или даже недель после потери работы, человек может потерять часть пособия по безработице за тот период, когда заявление еще не было подано.
Когда присваивается статус?
Статус безработного, после проверки соответствия лица установленным критериям, присваивается со дня получения заявления NVA. Заявку можно подать:
- Электронно (через портал CV и вакансий NVA или э-адрес): датой получения считается день подачи в системе (в том числе в нерабочее время NVA).
- Очно (в филиале NVA): датой получения считается день фактической подачи заявления в филиал.
Важные рекомендации по подаче
Для корректной оценки соответствия условиям получения статуса, заявление рекомендуется подавать не ранее чем на следующий день после прекращения трудовых отношений.
Информацию о дате прекращения трудовых отношений, периодах работы и местах получения доходов можно проверить в системе электронного декларирования VID (eds.vid.lv) в разделе "Algas nodokļa grāmatiņa".
Как получить пособие?
Если человек имеет право на пособие по безработице, необходимо сделать следующий шаг — подать заявление на пособие в VSAA. Пособие назначается на основании даты получения статуса безработного, установленной NVA.
Важно: Чтобы обеспечить своевременное назначение и выплату пособия, заявление на статус безработного (в NVA) и заявление на само пособие (в VSAA) следует подавать последовательно в один и тот же день.
Это можно сделать одновременно на портале CV и вакансий NVA, заполнив форму, которая позволяет сразу подать заявку и на пособие.
NVA призывает жителей внимательно ознакомиться с условиями получения статуса и назначения пособия, а также не откладывать подачу заявки, так как это напрямую влияет на объем получаемой социальной поддержки.
Дополнительная информация:
Подробнее о статусе безработного — на сайте NVA: nva.gov.lv
Подробнее о пособии по безработице — на сайте VSAA: vsaa.gov.lv