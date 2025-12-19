NVA предупреждает: не откладывайте регистрацию статуса безработного, чтобы не потерять пособие

Государственное агентство социального страхования (Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra - VSAA) предупреждает: если заявление на получение статуса безработного подается в NVA с задержкой в несколько дней или даже недель после потери работы, человек может потерять часть пособия по безработице за тот период, когда заявление еще не было подано.