BMW уже не в моде: латвийские автоворы переключились на другую марку автомашин

Средняя выплата по страховым случаям за кражу зеркал Škoda в 2025 году достигла 717 евро. Но если при краже повреждается корпус зеркала или элементы кузова, убытки могут исчисляться тысячами евро: в таких случаях требуется не просто замена стекла, а ремонт или замена других деталей.