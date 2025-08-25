BMW уже не в моде: латвийские автоворы переключились на другую марку автомашин
В течение многих лет в Латвии основной целью злоумышленников, специализирующихся на краже боковых зеркал автомобилей, были машины BMW. На их долю приходилось почти половина (45,8%) всех краж зеркал.
Однако в 2025 году ситуация резко изменилась: теперь Škoda стала главным «фаворитом» воров, обогнав прежних лидеров — BMW, Audi и Mercedes-Benz.
По данным Информационного центра МВД, в 2025 году зеркала Škoda составляют 31% от всех подобных краж, на втором месте — Audi (20%), третье занимает BMW (14%). В списке популярных у воров брендов остаются также Toyota, Volvo и Mercedes-Benz (по 5–7%).
Страховщики отмечают: столь резкий рост интереса к Škoda не случаен. Если вдруг одна марка автомобилей резко выходит в лидеры по кражам, это означает искусственно созданный спрос на детали. Причины могут быть разными — от деятельности подпольных автосервисов, скупающих краденое, до повышенного спроса в соседних странах.
Средняя выплата по страховым случаям за кражу зеркал Škoda в 2025 году достигла 717 евро. Но если при краже повреждается корпус зеркала или элементы кузова, убытки могут исчисляться тысячами евро: в таких случаях требуется не просто замена стекла, а ремонт или замена других деталей.