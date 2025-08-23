Плохие новости для автовладельцев: преступники придумали способ, как легко угнать любую машину

Следующий этап мошенничества — присвоение украденной машине новой «личности» с помощью подключения устройства к бортовой диагностической системе (OBD). Оттуда они меняют VIN — уникальный 17-значный код, присвоенный каждому автомобилю. Изменив его, они могут продать машину без риска быть пойманными. Марк говорит, что их продают «любому — вам, мне», а также через сайты с подержанными автомобилями.