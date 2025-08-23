Плохие новости для автовладельцев: преступники придумали способ, как легко угнать любую машину
Забудьте о неуклюже разбитом окне или взломе зажигания — у современного вора в арсенале есть опасный набор приёмов, чтобы украсть вашу машину, не оставив и царапины.
Британская The Sun поговорила с инсайдерами, включая звезду YouTube Марка МакКанна, который исследовал методы, используемые преступниками для похищения машин, — а также с бывшим вором, который рассказал о хитростях подпольного мира.
Марк, 51 год, говорит, что угон автомобиля стал проще, чем когда-либо. «Раньше угон машин был своего рода искусством», — рассказывает Марк. - Нужно было взломать замки на двери и руле, знать, где находится сигнализация, чтобы её отключить.
«В этом был почти талант, но сейчас любой может сделать это с помощью электроники мгновенно, и инструменты, которые они используют, подходят для любого автомобиля».
Марк говорит, что существует «одна огромная слабость», которую эксплуатируют воры — беспроводные брелоки, сигналы которых можно клонировать, чтобы получить доступ к автомобилю.
«[Преступники] взломали любую защиту, которую имеют эти машины, и фактически обошли её».
Мошенничество основано на бесключевом доступе: «записывается» уникальный сигнал, который постоянно излучает брелок автомобиля, и когда он находится рядом с машиной, она разблокируется.
«Преступники стоят у вашего дома с приёмником и усилителем и ловят сигнал», — объясняет Марк. «Как только у них появляется новый VIN, машина выглядит как легитимная», — добавляет он.
Следующий этап мошенничества — присвоение украденной машине новой «личности» с помощью подключения устройства к бортовой диагностической системе (OBD). Оттуда они меняют VIN — уникальный 17-значный код, присвоенный каждому автомобилю. Изменив его, они могут продать машину без риска быть пойманными. Марк говорит, что их продают «любому — вам, мне», а также через сайты с подержанными автомобилями.
«Невозможно узнать, сколько украденных машин превратились обратно в «нормальные» и были проданы».
Один из «самых новых способов» угона — использование GPS-трекеров, которые можно купить онлайн всего за 5 евро. Антиугонные трекеры часто рекламируются как способ отслеживать местоположение вашего автомобиля в случае кражи, но преступники могут использовать их, чтобы повернуть ситуацию против вас.