Полезные советы
Сегодня 19:10
Проще не бывает: карпаччо из кабачков с пармезаном
Карпаччо из кабачков — это легкое и ароматное блюдо, которое сочетает в себе нежные обжаренные ломтики кабачков с базиликом и пармезаном. Этот простой рецепт идеально подходит для летнего меню и быстрого приготовления.
Ингредиенты
- 1 кабачок
- Оливковое масло
- Базилик (или другая зелень по вкусу)
- Тертый пармезан
Приготовление
Вымойте кабачки, с помощью овощечистки нарежьте их очень тонкими ломтиками вдоль. Обжарьте ломтики на сковороде без масла в течение нескольких минут до золотистого цвета. Дайте кабачкам остыть. Тем временем мелко нарежьте листья базилика и смешайте их с небольшим количеством оливкового масла, чтобы смесь не была сухой. Выложите ломтики кабачков в один слой на блюдо и покройте их базиликовым соусом. Посыпьте сверху тертым пармезаном.