Проще не бывает: карпаччо из кабачков с пармезаном

Вымойте кабачки, с помощью овощечистки нарежьте их очень тонкими ломтиками вдоль. Обжарьте ломтики на сковороде без масла в течение нескольких минут до золотистого цвета. Дайте кабачкам остыть. Тем временем мелко нарежьте листья базилика и смешайте их с небольшим количеством оливкового масла, чтобы смесь не была сухой. Выложите ломтики кабачков в один слой на блюдо и покройте их базиликовым соусом. Посыпьте сверху тертым пармезаном.