Власти США назвали срок, в который будет завершена война РФ против Украины

Вэнс выразил оптимизм относительно "энергичной дипломатии" Дональда Трампа. "Сейчас у нас есть президент, который участвует в энергичной дипломатии, чтобы попытаться остановить убийства. Я думаю, что американский народ должен гордиться этим, и каким бы ни был результат этого, закончится ли война через 3 месяца, или через 6 месяцев, надеюсь, не более, мы должны гордиться тем, что у нас есть президент, который пытается остановить убийства," – сказал он. Вэнс вместе с этим признал, что не все так просто.