Власти США назвали срок, в который будет завершена война РФ против Украины
Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил надежду, что войну РФ против Украины удастся завершить в течение 6 месяцев, "не более". Об этом он сказал в интервью каналу NBC, передает "Европейская правда".
Вэнс выразил оптимизм относительно "энергичной дипломатии" Дональда Трампа. "Сейчас у нас есть президент, который участвует в энергичной дипломатии, чтобы попытаться остановить убийства. Я думаю, что американский народ должен гордиться этим, и каким бы ни был результат этого, закончится ли война через 3 месяца, или через 6 месяцев, надеюсь, не более, мы должны гордиться тем, что у нас есть президент, который пытается остановить убийства," – сказал он. Вэнс вместе с этим признал, что не все так просто.
"Иногда нам кажется, что мы достигли значительного прогресса в переговорах с русскими, а иногда, как сказал президент, он очень разочарован русскими. И мы будем продолжать делать то, что мы должны делать, чтобы довести это дело до конца, я не думаю, что это произойдет за одну ночь," – отметил вице-президент.
Он добавил, что то, прекратятся ли убийства, будет зависеть от того, смогут ли россияне и украинцы найти какую-то золотую середину.