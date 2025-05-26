"Собаки живут лучше": в рижском доме престарелых творятся ужасные вещи, задействована даже полиция

Инспекция здравоохранения в марте наложила штраф в размере 1500 евро за нарушение требований эпидемиологической безопасности и 300 евро — за нарушения в обращении с лекарствами. В феврале инспекция начала два административных дела после обнаружения клопов и тараканов, неправильного использования инсектицидов, а также отсутствия записей об уходе за клиентами (мытье, смена постельного белья). Также зафиксированы нарушения в учете медикаментов и сроках их годности. При повторной проверке в апреле инспекция выявила недостатки в ведении медицинской документации, использовании назначенных врачами медикаментов и несвоевременном оказании медицинской помощи.