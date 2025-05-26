"Собаки живут лучше": в рижском доме престарелых творятся ужасные вещи, задействована даже полиция
Департамент благосостояния Рижской думы надеется на участие государственных учреждений в решении проблем, выявленных в Центре социальной опеки (ЦСО) "Лиепа".
Департамент политики социальной работы и социальной помощи Министерства благосостояния и Инспекция здравоохранения, как и Бюро омбудсмена, зафиксировали в центре "Лиепа" серьезные нарушения, касающиеся приватности, гигиены и документооборота. Были даны 14 рекомендаций по улучшению качества предоставляемых услуг и выполнению требований нормативных актов, срок исполнения которых — до 30 июня. Если ситуация не улучшится, планируется расторгнуть договор с ЦСО "Лиепа", а проживающих там рижан переселить в другие центры ухода.
В настоящий момент в "Лиепа" проживают около 90 жителей Риги. Чтобы их перевести, необходимо не только найти свободные места в других учреждениях, но и получить согласие самих подопечных. По этой причине процесс может затянуться до конца года.
На этой неделе о ситуации в центре были проинформированы депутаты Комитета по социальным вопросам Рижской думы. Некоторые отреагировали крайне резко. Например, депутат Иева Бранте (Национальное объединение/Латвийское объединение регионов) выразила возмущение, отметив, что ее собака живет в лучших условиях, чем подопечные "Лиепы", и заявила, что владелице центра самой нужна помощь.
Как сообщила директор департамента политики социальной работы и социальной помощи Минблага Илзе Скроде-Дубровска, проверка была проведена 18 февраля. Во время проверки было установлено, что при уходе за клиентами и использовании ими средств для справления естественных нужд не обеспечивается приватность. Не всем клиентам предоставляется индивидуальная одежда, и они не были одеты в соответствии со временем суток. Гигиена не обеспечивается соответствующими средствами.
Также выявлено отсутствие контроля за процессом ухода: в должностных инструкциях работников не указаны подчиненность и обязанности согласно профессиональным компетенциям. Работники не проходят повышение квалификации.
Помещения были в плохом состоянии: не проветривались, мебель изношена или сломана, полы повреждены, что представляет риск падений и травм. Также зафиксировано присутствие насекомых. Обнаружены возможные угрозы здоровью — у одной из клиенток пролежни, у других — повреждения кожи, возможно, вызванные укусами насекомых или чесоткой.
Также выявлены риски ненадлежащего использования средств клиентов: не исключено, что средства на личные нужды (15% от пенсии или пособия) не расходуются в интересах самих клиентов. Информация передана в Государственную полицию. О возможных нарушениях трудового законодательства также проинформирована Государственная инспекция труда. Министерство также направило информацию другим контролирующим органам.
Инспекция здравоохранения в марте наложила штраф в размере 1500 евро за нарушение требований эпидемиологической безопасности и 300 евро — за нарушения в обращении с лекарствами. В феврале инспекция начала два административных дела после обнаружения клопов и тараканов, неправильного использования инсектицидов, а также отсутствия записей об уходе за клиентами (мытье, смена постельного белья). Также зафиксированы нарушения в учете медикаментов и сроках их годности. При повторной проверке в апреле инспекция выявила недостатки в ведении медицинской документации, использовании назначенных врачами медикаментов и несвоевременном оказании медицинской помощи.
Центру вынесено письменное предупреждение о возможной приостановке предоставления медицинских услуг, если до 6 июня 2025 года нарушения не будут устранены. Также предписано наладить внутренний контроль за качеством медицинских услуг, своевременно предоставлять необходимую помощь, выполнять назначения врачей и фиксировать это в документации.
ЦСО "Лиепа" управляется принадлежащим предпринимательнице Марике Журавлевой предприятием SIA Senioru nams. Согласно данным Firmas.lv, в 2023 году оборот компании составил 2,34 миллиона евро, а прибыль — 890 370 евро.
Два года назад Бюро омбудсмена оценило ситуацию в центрах социальной опеки. Тогда оценка оказалась весьма суровой — в большинстве учреждений условия не соответствовали представлениям о достойной жизни.