Названы лучшие книги мира в жанре нон-фикшн. Среди них одна - русского писателя
У каждого человека свои предпочтения в чтении: одни любят триллеры с неожиданными поворотами сюжета, другим по душе романтика или даже классика. Но для кого-то ничто не сравнится с хорошей документальной прозой.
Художественная литература предлагает побег от реальности и развлечение, в то время как документальная приносит множество полезного — расширяет кругозор и развивает критическое мышление. Однако погружение в нон-фикшн может показаться непростым, особенно если вы в основном читаете художественные книги. Так что если вы только открываете для себя этот жанр или просто ищете, что почитать дальше, этот список лучших документальных книг всех времен поможет вам расширить свои литературные горизонты.
Этот рейтинг, составлен сайтом The Greatest Books и основан на 614 списках "лучших книг", объединенных в один сводный перечень. Первое место в жанре документальной прозы занимает "Дневник Анны Франк" — рассказ еврейской девочки, скрывавшейся от нацистов во время Второй мировой войны. Дневник, который Анна вела в течение двух лет, живя с семьей в тайном убежище в Амстердаме, представляет собой глубоко личный взгляд на ужасы Холокоста. Книга была впервые опубликована в 1947 году, спустя два года после смерти Анны в концлагере. Позднее она стала классикой военной литературы и часто называется обязательным к прочтению произведением, "книгой, которая изменила мир".
На втором месте — "Опыты" Мишеля де Монтеня, сборник эссе, впервые опубликованный в 1580 году. В нем автор размышляет на самые разные темы — от каннибализма до природы дружбы.
Среди других известных произведений в списке — "Второй пол" Симоны де Бовуар и "Своя комната" Вирджинии Вулф, а также "Безмолвная весна" Рэйчел Карсон. В список также вошло "Толкование сновидений" Зигмунда Фрейда — революционное исследование мира снов.
Топ-10 лучших нон-фикшн книг всех времен
1. "Дневник Анны Франк" — Анна Франк
2. "Опыты" — Мишель де Монтень
3. "Хладнокровное убийство" — Трумэн Капоте
4. "Безмолвная весна" — Рэйчел Карсон
5. "Уолден, или Жизнь в лесу" — Генри Дэвид Торо
6. "Второй пол" — Симона де Бовуар
7. "Толкование сновидений* — Зигмунд Фрейд
8. "Человек ли это" — Примо Леви
9. "Своя комната" — Вирджиния Вулф
10. "Государь" — Никколо Макиавелли
За бортом первой десятки, однако, осталось немало замечательных произведений. Например, "Происхождение видов" Чарльза Дарвина и "Автобиография Малколма Икс", записанная Алексом Хейли.
Единственная книга русского писателям в жанре документальной прозы, помещенная в список на 30-е место, - "Память, говори" Владимира Набокова. Правда, она вышла на английском языке. Как пишет The Greatest Books, "Память, говори" — это автобиографические мемуары, охватывающие жизнь автора с его рождения в 1899 году до эмиграции в США в 1940 году. В книге подробно описано его привилегированное детство в России, события, произошедшие во время Русской революции, жизнь в Европе в статусе эмигранта, а также становление как писателя и ученого. Произведение известно своей тонкой детализацией, размышлениями о природе памяти и изысканной языковой игрой.
Недавно мы писали о скандале в американских СМИ: газета опубликовала список для чтения, придуманный искусственным интеллектом.