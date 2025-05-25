Названы лучшие книги мира в жанре нон-фикшн. Среди них одна - русского писателя

Этот рейтинг, составлен сайтом The Greatest Books и основан на 614 списках "лучших книг", объединенных в один сводный перечень. Первое место в жанре документальной прозы занимает "Дневник Анны Франк" — рассказ еврейской девочки, скрывавшейся от нацистов во время Второй мировой войны. Дневник, который Анна вела в течение двух лет, живя с семьей в тайном убежище в Амстердаме, представляет собой глубоко личный взгляд на ужасы Холокоста. Книга была впервые опубликована в 1947 году, спустя два года после смерти Анны в концлагере. Позднее она стала классикой военной литературы и часто называется обязательным к прочтению произведением, "книгой, которая изменила мир".