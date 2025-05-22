Скандал в американских СМИ: газета опубликовала список для чтения, придуманный искусственным интеллектом

Предоставление ложных, или фиктивных ответов со стороны ИИ принято называть "галлюцинациями". Они являются одной из постоянных проблем чат-ботов ИИ. Так, например, был случай, когда американский юрист использовал в суде фиктивные цитаты, сгенерированные ChatGPT. Позже выяснилось, что чат-бот OpenAI в своих ответах ссылался на несуществующие дела. Новое исследование показало, что просьбы к чат-ботам давать краткие ответы могут привести к увеличению галлюцинаций. В итоге все это может привести к тому, что интернет будет настолько засорен "галлюцинациями" роботов, что он потеряет свой смысл как источник надежной информации.