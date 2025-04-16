Эксперты определили профессии, которые первыми будут уничтожены искусственным интеллектом

Кроме того, по словам Лазарте, вскоре модели ИИ могут потеснить рекрутеров, ведь будут лучше и эффективнее людей проводить собеседования с кандидатами. HR и рекрутинговые команды все чаще используют инструменты искусственного интеллекта на разных этапах процесса найма – от просмотра резюме до формирования шортлистов кандидатов на определенные должности. Технологические лидеры прогнозируют, что эти инструменты ускорят процесс найма для HR-работников и даже могут оказаться полезными для соискателей работы.