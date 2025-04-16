Эксперты определили профессии, которые первыми будут уничтожены искусственным интеллектом
Искусственный интеллект все глубже проникает во все сферы жизни человека – от обучения до работы. И уже в ближайшей перспективе он начнет вытеснять людей из ряда профессий.
На эту тему пишет Business Insider. Генеральный партнер венчурной компании Benchmark Виктор Лазарте рассказывает, что кое-где искусственный интеллект может полностью заменить людей, и особенно беспокоиться из-за этого должны юристы и рекрутеры. Он посоветовал студентам юридических факультетов подумать о том, что они смогут делать через три года, чего не сможет ИИ.
"Таких вещей будет не так уж и много", – полагает Лазарте. Молодые юристы часто выполняют черновую работу, а юридическая технологическая индустрия гудит о том, как ИИ может сократить объем такой рутинной работы.
Кроме того, по словам Лазарте, вскоре модели ИИ могут потеснить рекрутеров, ведь будут лучше и эффективнее людей проводить собеседования с кандидатами. HR и рекрутинговые команды все чаще используют инструменты искусственного интеллекта на разных этапах процесса найма – от просмотра резюме до формирования шортлистов кандидатов на определенные должности. Технологические лидеры прогнозируют, что эти инструменты ускорят процесс найма для HR-работников и даже могут оказаться полезными для соискателей работы.
По мнению Лазарте, искусственный интеллект также принесет компаниям сверхприбыли. Благодаря сокращению расходов и росту производительности, фирмы станут более ценными, но и гораздо меньшими. "У вас будут компании стоимостью триллионы долларов, которые будут создаваться очень маленькими командами. Люди, которые владеют акциями, станут богаче, основатели станут намного богаче", – пояснил он.