Ученым удалось раскрыть тайну бетона Римской империи: он столь же прочный, как и 2000 лет назад

Секреты римского бетона кроются как в его ингредиентах, так и в способах их смешивания. Одним из ключевых элементов, по словам Дикуса, был пуццолан, или зола. Римляне использовали золу из вулканических пластов из города Поццуоли и перевозили ее по всей империи. Сегодня пуццолан включает пемзу и летучую золу, которая является побочным продуктом сжигания угля. Кремний и глинозем в золе реагируют с известью и водой в пуццолановой реакции при температуре окружающей среды, в результате чего получается более прочный и долговечный бетон. Пуццолан также используется для изготовления гидравлического цемента, который может затвердевать под водой.