"Предвестие большого ужаса": исследователи нашли необычное объяснение краху Римской империи
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Фрагмент римской мозаики, изображающий осень.
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"Предвестие большого ужаса": исследователи нашли необычное объяснение краху Римской империи

Отдел новостей

Otkrito.lv

Исследователи обнаружили в Исландии геологические доказательства, подтверждающие, что климатический кризис стал ключевым фактором окончательного упадка великой империи.

Как пишет Interesting Engineering, ссылаясь на исследование, опубликованное в журнале Geology, в шестом веке нашей эры три мощных извержения вулканов вызвали климатический кризис, который известен как Позднеантический малый ледниковый период. Пепел заблокировал солнечный свет на 200-300 лет, в результате чего глобальная температура упала и обострила проблемы, с которыми уже столкнулась Римская империя, которая пришла в упадок.

В ходе исследования ученые из Королевского университета в Канаде проанализировали необычные горные породы из Гренландии, которые дрейфовали к западному побережью Исландии из-за внезапного изменения климата.

Как заметил ведущий автор исследования Кристофер Спенсер, к миграции горных пород привел "ледоход". "Айсберги, нагруженные обломками ледников, переносятся через океаны течениями", - добавил он.

В то же время соавтор исследования Том Гернон подчеркнул: "То, что мы видим, является ярким примером того, насколько взаимосвязана климатическая система. Когда ледники растут, айсберги возрождаются, океанские течения смещаются, а ландшафты меняются". Live Science приводит рассказ византийского историка, который писал о "бессолнечном небе" как "предвестии большого ужаса" примерно в 536 году. 

"Снижение температуры могло показаться незначительным, но оно вызвало массовый голод и болезни: неурожаи, увеличение падежа скота и резкий рост цен на продукты питания".

Несмотря на то, что Римская империя была одной из крупнейших империй в истории, ее крах является достаточно противоречивым, ведь многие факторы способствовали ее окончательному падению.

"Исследователи из Королевского университета предполагают, что "малый ледниковый период" нанес удар, когда состояние Римской империи находилось в критической точке. Потрясающий набор внешних и внутренних вызовов дестабилизировал некогда "правителя западного мира", не дав ему возможности восстановиться", - говорится в статье.

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