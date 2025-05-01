"Предвестие большого ужаса": исследователи нашли необычное объяснение краху Римской империи

Как пишет Interesting Engineering, ссылаясь на исследование, опубликованное в журнале Geology, в шестом веке нашей эры три мощных извержения вулканов вызвали климатический кризис, который известен как Позднеантический малый ледниковый период. Пепел заблокировал солнечный свет на 200-300 лет, в результате чего глобальная температура упала и обострила проблемы, с которыми уже столкнулась Римская империя, которая пришла в упадок.