Соцсети поражены: на один остров приехало больше туристов, чем приняла пятая по величине страна мира

Согласно данным Национального института статистики (INE), в марте 2025 года Канарские острова посетили 1 556 532 международных туриста — на 0,9% больше, чем в том же месяце предыдущего года. Всего за первый квартал 2025 года архипелаг принял 4 361 596 туристов со всего мира — на 2,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Это подтверждает статус региона как одного из ведущих европейских направлений для отдыха. Кроме того, были установлены новые рекорды по доходам от туризма: в первом квартале туристы потратили более 6,94 миллиарда евро, что на 5,46% больше по сравнению с 2024 годом.