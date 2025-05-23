Соцсети поражены: на один остров приехало больше туристов, чем приняла пятая по величине страна мира
Каждый год десятки миллионов людей отправляются на Канарские острова, однако текущий год стал особенным.
Новые данные показывают, что Канарские острова пережили лучший месяц и лучший туристический квартал за всю историю. Одновременно выяснилось, что один конкретный остров принял больше туристов, чем одна из крупнейших стран мира.
Статистика свидетельствует о том, что Тенерифе принимает больше туристов, чем Бразилия — пятая по величине страна в мире. Это особенно впечатляет, учитывая, что площадь Тенерифе составляет всего 0,02% от площади Бразилии.
Это говорит о невероятном успехе туристической отрасли Тенерифе и о том, насколько хорошо остров справляется с задачей предоставить незабываемый отдых. Но одновременно с этим возникают вопросы о влиянии массового туризма на отдельные территории, что подтверждают и недавние протесты, прошедшие на острове.
Согласно данным Национального института статистики (INE), в марте 2025 года Канарские острова посетили 1 556 532 международных туриста — на 0,9% больше, чем в том же месяце предыдущего года. Всего за первый квартал 2025 года архипелаг принял 4 361 596 туристов со всего мира — на 2,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Это подтверждает статус региона как одного из ведущих европейских направлений для отдыха. Кроме того, были установлены новые рекорды по доходам от туризма: в первом квартале туристы потратили более 6,94 миллиарда евро, что на 5,46% больше по сравнению с 2024 годом.
Сравнение с Бразилией, знаменитой своим природным, историческим и культурным наследием, подчеркивает, что успех туристического направления зависит не только от размеров или природных богатств. Важны также опыт, инфраструктура и стабильность. Тенерифе выигрывает благодаря круглогодичной весенней погоде, хорошей авиационной доступности, отличной гостиничной инфраструктуре и безопасности.
Новость, опубликованная World Statistics, стала вирусной в социальной сети X и стала одновременно символом успеха и вызова. Она подчеркивает, что, несмотря на повод для гордости в виде высоких туристических показателей, острову необходимо адаптироваться к вызовам XXI века — устойчивому развитию, сосуществованию и диверсификации.