"Он снял штаны и угрожал изнасиловать": 9-летняя девочка в Иманте пережила ужасающие события

Государственная полиция подтверждает, что заявление о случившемся было получено, и в настоящее время его рассматривает Криминальная полиция. Пока идет расследование, более подробная информация не раскрывается. Тем не менее уже ясно, что этот случай вызвал тревогу не только в конкретной семье, но и среди других родителей младших школьников.