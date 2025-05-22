"Он снял штаны и угрожал изнасиловать": 9-летняя девочка в Иманте пережила ужасающие события
В Риге, в районе Иманта, с девятилетней девочкой произошел шокирующий инцидент — неизвестный молодой человек внезапно снял штаны на улице и обнажил половые органы. Девочке удалось убежать, а по факту инцидента было подано заявление в полицию.
"Моей дочери угрожали изнасилованием"
Виктория поделилась шокирующим опытом своей дочери сперва в соцсетях, а затем в программе Латвийского телевидения "4.studija". «В нашем районе появился подросток-педофил — по-другому я его назвать не могу», — пишет она. По ее словам, инцидент произошел около 8:50 утра возле средней школы № 96, когда девочка шла в школу одна.
"Он предложил ей жвачку, но после того, как дочь отказалась, он снял штаны, обнажив пенис, и начал угрожать изнасиловать ее", — говорит мать. К счастью, девочка не растерялась — она быстро убежала по другой тропинке и добралась до школы невредимой. "Сообщение в полицию подано", — добавляет Виктория.
Полиция расследует происшествие
Государственная полиция подтверждает, что заявление о случившемся было получено, и в настоящее время его рассматривает Криминальная полиция. Пока идет расследование, более подробная информация не раскрывается. Тем не менее уже ясно, что этот случай вызвал тревогу не только в конкретной семье, но и среди других родителей младших школьников.
Как дети могут защитить себя?
Учитывая, что многие младшие школьники идут в школу самостоятельно, возникает закономерный вопрос — как действовать в кризисных ситуациях? Государственная полиция подчеркивает, что физические средства самообороны детям не подходят. "Ученикам младших классов категорически нельзя использовать газовые баллончики. Их можно легально приобрести в Латвии только с 16 лет и исключительно в целях самозащиты", - поясняют в полиции.
Вместо этого детям рекомендуется иметь при себе часы или телефон с функцией экстренного вызова, а также заранее обсуждать потенциальные риски. "Важно обучать детей тому, как распознавать опасные ситуации, как на них реагировать и как доверять собственной интуиции", - отмечает Государственная полиция.
Советы полиции: как действовать в случае опасности
Государственная полиция вновь призывает родителей обучать детей основным принципам, которые помогут избежать опасных ситуаций:
- Не доверять незнакомцам, даже если они кажутся дружелюбными или предлагают угощения;
- Ни в коем случае не идти куда-либо с незнакомыми людьми;
- Если кто-то ведет себя подозрительно, идти в ближайшее общественное место — магазин, аптеку или другое учреждение;
- Если ситуация становится физически опасной, начать кричать и звать на помощь, чтобы привлечь внимание;
- О любом тревожном происшествии следует рассказывать родителям, учителям или вызывать помощь по номеру 112.