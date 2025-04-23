Предложил жвачку, а потом стянул с себя штаны: родителей в Иманте предупреждают о неадекватном подростке
Жители микрорайона Иманта в Риге встревожены инцидентом, произошедшим недалеко от 96-й школы. По словам одной из местных жительниц, ее девятилетняя дочь столкнулась с подростком, который вел себя неподобающим образом.
"Родители девочек, пост предупреждения для вас. На районе завелся подросток-педофил. По другому описать его не могу. Вчера утром около 8:50 недалеко от 96 школы, дочке (9 лет) по дороге в школу встретился подросток лет 13-15. Предложил жвачку. На ее отказ стянул с себя штаны, оголив свой недопричиндал и начал угрожать изнасилованием", - написала возмущенная женщина, которая решила предупредить остальных родителей.
По ее словам, ее дочь смогла быстро среагировать и убежать, избежав опасности. "Заявление в полицию написано, но я сомневаюсь, что это даст результат", — поделилась мать девочки. Она также выразила обеспокоенность тем, что дети не имеют права носить средства самообороны, такие как перцовый баллончик. "Моя дочь занимается боксом, но в тот момент она впала в ступор. Хорошо, что сообразила убежать", — добавила она.
Местные жители активно обсуждают возможность организации кружков по самообороне для детей, чтобы повысить их уверенность и способность защитить себя в сложных ситуациях. В комментариях к обсуждению прозвучали советы, как научить детей справляться с подобными ситуациями. Один из жителей отметил: "Такие оголятели шума боятся, научите детей, чуть что визжать во все горло. Не надо стесняться. Ну и драпать конечно". Другой предложил использовать подручные средства для самообороны: "Лак для волос маленький пусть носит. Не хуже баллончика эффект".
Эти рекомендации подчеркивают важность подготовки детей к неожиданным ситуациям и поиска доступных способов защиты. Родители надеются, что совместные усилия помогут сделать район безопаснее для всех.