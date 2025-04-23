Предложил жвачку, а потом стянул с себя штаны: родителей в Иманте предупреждают о неадекватном подростке

Местные жители активно обсуждают возможность организации кружков по самообороне для детей, чтобы повысить их уверенность и способность защитить себя в сложных ситуациях. В комментариях к обсуждению прозвучали советы, как научить детей справляться с подобными ситуациями. Один из жителей отметил: "Такие оголятели шума боятся, научите детей, чуть что визжать во все горло. Не надо стесняться. Ну и драпать конечно". Другой предложил использовать подручные средства для самообороны: "Лак для волос маленький пусть носит. Не хуже баллончика эффект".