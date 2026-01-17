Шокирующий счет от Rīgas satiksme: водитель троллейбуса должна выплатить 11 000 евро за аварию

Шокирующий счет от Rīgas satiksme: водитель троллейбуса должна выплатить 11 000 евро за аварию
Муниципальное предприятие Rīgas satiksme требует с водителя троллейбуса более 11 000 евро за аварию. Женщина в отчаянии: она единственный кормилец в семье, сообщает передача "Bez Tabu".
После дорожно-транспортного происшествия, в результате которого был поврежден троллейбус, муниципальное предприятие Rīgas satiksme потребовало от водителя транспортного средства полностью оплатить ремонт — более 11 000 евро.
Инцидент произошел прошлым летом на Вантовом мосту. Водитель троллейбуса Лариса, имеющая 16-летний стаж работы, столкнулась со стоявшим служебным автомобилем аварийной службы, который находился на мосту для выполнения работ.
В результате аварии ни сама водитель, ни пассажиры не пострадали, однако троллейбус получил значительные технические повреждения.
Рассмотрев обстоятельства происшествия, комиссия предприятия пришла к выводу, что расходы на ремонт должна покрыть именно водитель. Сумма выставленного счета составила 11 383,52 евро.
Это решение стало для женщины настоящим ударом. По ее словам, она является единственным работающим человеком в семье и воспитывает ребенка. Такая сумма для нее неподъемна. «Я одна работаю в семье, у меня ребенок. Это для меня колоссальные деньги», — говорит Лариса.
Как поясняет программа «Bez Tabu», подобная ситуация стала возможной из-за того, что Rīgas satiksme не оформляет КАСКО-страхование на свои транспортные средства. В результате финансовая ответственность за ущерб ложится не на страховщика, а напрямую на водителя, даже если речь идет о служебном транспорте и рабочем времени.
История вызвала общественный резонанс и вновь подняла вопрос о защите работников муниципальных предприятии, а также о том, насколько справедливо перекладывать многотысячные убытки на сотрудников с обычной зарплатой.