Шокирующий счет от Rīgas satiksme: водитель троллейбуса должна выплатить 11 000 евро за аварию

Это решение стало для женщины настоящим ударом. По ее словам, она является единственным работающим человеком в семье и воспитывает ребенка. Такая сумма для нее неподъемна. «Я одна работаю в семье, у меня ребенок. Это для меня колоссальные деньги», — говорит Лариса.