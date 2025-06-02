Очередное ДТП в Риге: на Вантовом мосту произошло столкновение с участием троллейбуса №25
фото: facebook / Kristians Laicans
В аварию на Вантовом мосту попал автобус маршрута №25.
Аварии и происшествия

Очередное ДТП в Риге: на Вантовом мосту произошло столкновение с участием троллейбуса №25

Отдел новостей

Otkrito.lv

После трагической аварии, произошедшей в Риге в субботу, в которой погиб водитель легкового автомобиля в результате лобового столкновения с автобусом маршрута №3, в соцсетях начали появляться сообщения о новом инциденте с участием общественного транспорта.

На этот раз, судя по опубликованному снимку, ДТП произошло на Вантовом мосту. В аварию попал троллейбус маршрута №25, следовавший в направлении Ильгюциемса. На фотографии видно, как передняя часть троллейбуса получила значительные повреждения после столкновения с крупным транспортным средством аварийной службы — на кабине троллейбуса разбито лобовое стекло, передняя часть смята.

фото: скриншот

О пострадавших в результате этого инцидента пока не сообщается. На месте происшествия работают службы, уточняются обстоятельства произошедшего.

Этот случай вызывает обеспокоенность жителей города, особенно на фоне недавней смертельной аварии. Горожане активно обсуждают происходящее в социальных сетях, выражая тревогу по поводу безопасности на дорогах и в общественном транспорте.

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