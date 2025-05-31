Тяжелое ДТП в Риге: столкнулись авто и автобус №3 - водитель легковушки погиб
фото: sadursme.lv
Фото с места ДТП.
Аварии и происшествия

Тяжелое ДТП в Риге: столкнулись авто и автобус №3 - водитель легковушки погиб

Отдел новостей

Otkrito.lv

На Даугавгривском шоссе в Риге в субботу произошла смертельная авария.

Аккаунт Sadursme.lv сообщает, что сегодня в результате лобового столкновения между легковым автомобилем и автобусом маршрута №3 погиб водитель легкового автомобиля. Водитель автобуса с травмами доставлен в больницу. На месте происшествия работают Государственная полиция, медики и Государственная пожарно-спасательная служба.

Темы

ДТПГосударственная полицияГосударственная пожарно-спасательная службаРигаПолицияДаугавгрива

Другие сейчас читают