Тяжелое ДТП в Риге: столкнулись авто и автобус №3 - водитель легковушки погиб

Аккаунт Sadursme.lv сообщает, что сегодня в результате лобового столкновения между легковым автомобилем и автобусом маршрута №3 погиб водитель легкового автомобиля. Водитель автобуса с травмами доставлен в больницу. На месте происшествия работают Государственная полиция, медики и Государственная пожарно-спасательная служба.