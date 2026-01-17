Грипп отступает - посещаемость детских садов и школ растет по всей Латвии
После зимних каникул посещаемость школ и детских садов в Латвии заметно выросла: снижение заболеваемости ОРВИ позволило вернуть в классы и группы до 90% детей.
После зимних каникул посещаемость латвийских школ и детских садов значительно увеличилась, что связано с уменьшением заболеваемости острыми респираторными заболеваниями, свидетельствуют данные мониторинга Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).
В предпраздничную неделю общеобразовательные учреждения посещали 86,3% учеников, а дошкольные учреждения - 63,9% детей.
После каникул посещаемость школ выросла до 90,5%. Самая низкая посещаемость школ зафиксирована в Елгаве, где отмечен и самый высокий уровень заболеваемости гриппом, - там школу посещали 84,2% детей.
Значительно выросла и посещаемость дошкольных учреждений - до 79%, что на 15,1 процентного пункта выше, чем в предпраздничную неделю. В большинстве самоуправлений, где ведется мониторинг, посещаемость колеблется от 77% до 80%, а в Лиепае она достигла 84,6%, что на 13,9 процентных пункта выше, чем перед праздниками.
Мониторинг охватывает 62 общеобразовательных и дошкольных учреждения в Даугавпилсе, Гулбене, Елгаве, Екабпилсе, Юрмале, Лиепае, Резекне, Риге, Валмиере и Вентспилсе. Учебные заведения еженедельно информируют о посещаемости по четвергам.
По данным мониторинга ЦПКЗ, заболеваемость гриппом и другими инфекциями верхних дыхательных путей за последнюю неделю продолжает снижаться, но остается высокой.