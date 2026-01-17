США вели тайные переговоры с главой МВД Венесуэлы задолго до похищения Мадуро
Как сообщает Reuters, представители администрации Трампа вели переговоры с министром внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо за несколько месяцев до операции США по захвату президента Николаса Мадуро и поддерживают с ним контакты и после нее. Агентство ссылается на несколько источников, знакомых с ситуацией.
По словам четырех источников, американские представители предупредили 62-летнего Кабельо о недопустимости использования находящихся под его контролем сил безопасности или боевых сторонников правящей партии для преследования оппозиции. Этот силовой аппарат, включающий спецслужбы, полицию и вооруженные силы, в значительной степени сохранился после рейда США 3 января.
Кабельо фигурирует в том же американском обвинительном заключении по делу о наркоторговле, которое администрация Трампа использовала в качестве обоснования ареста Мадуро, однако в рамках операции он задержан не был.
Контакты с Кабельо, в ходе которых также обсуждались санкции США в его отношении и выдвинутое против него обвинение, начались в первые дни нынешней администрации Трампа и продолжались в недели, непосредственно предшествовавшие смещению Мадуро, сообщили два источника, осведомленные о переговорах. По словам еще четырех собеседников, администрация поддерживает связь с Кабельо и после отстранения Мадуро.
Эти контакты, о которых ранее не сообщалось, имеют ключевое значение для усилий администрации Трампа по контролю ситуации внутри Венесуэлы. Если Кабельо решит задействовать подконтрольные ему силы, это может спровоцировать хаос, которого Трамп стремится избежать, и поставить под угрозу удержание власти временным президентом Делси Родригес, отметил источник, знакомый с опасениями США.
Неясно, затрагивали ли переговоры администрации Трампа с Кабельо вопросы будущего государственного управления Венесуэлой. Также неизвестно, прислушался ли Кабельо к предупреждениям США. Публично он заявлял о единстве с Родригес, которую Трамп до настоящего времени хвалил.
Хотя Родригес в США рассматривают как ключевую фигуру стратегии президента США Дональда Трампа в отношении Венесуэлы после Мадуро, считается, что именно Кабельо обладает возможностями либо обеспечить реализацию этих планов, либо сорвать их.
По словам одного из источников, министр поддерживал контакты с администрацией Трампа как напрямую, так и через посредников.
Кабельо давно считается второй по влиянию фигурой в Венесуэле. Будучи близким соратником покойного бывшего президента Уго Чавеса, наставника Мадуро, он впоследствии стал его давним и верным сторонником, которого опасались как главного проводника репрессий. Родригес и Кабельо на протяжении многих лет находились в центре правительства, законодательной власти и правящей социалистической партии, однако близкими союзниками друг друга их никогда не считали.
Бывший военный, Кабельо оказывал влияние на военные и гражданские контрразведывательные структуры страны, которые занимаются масштабной внутренней слежкой. Он также тесно связан с проправительственными военизированными формированиями, в частности с так называемыми коллективос — группами вооруженных граждан на мотоциклах, которых использовали для нападений на протестующих.