США вели тайные переговоры с главой МВД Венесуэлы задолго до похищения Мадуро

Контакты с Кабельо, в ходе которых также обсуждались санкции США в его отношении и выдвинутое против него обвинение, начались в первые дни нынешней администрации Трампа и продолжались в недели, непосредственно предшествовавшие смещению Мадуро, сообщили два источника, осведомленные о переговорах. По словам еще четырех собеседников, администрация поддерживает связь с Кабельо и после отстранения Мадуро.