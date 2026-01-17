Петропавловск-Камчатский (Россия) в середине января оказался буквально "утоплен" в снегу.

Невероятные сугробы на Камчатке (январь 2026)

Шокирующие кадры из России: окна домов завалены снегом, люди откапывают выходы, машины исчезли под сугробами

Петропавловск-Камчатский (Россия) в середине января оказался буквально "утоплен" в снегу: серия циклонов принесла обильные осадки и метели, из-за чего дворы превратились в снежные каньоны, машины местами исчезли под сугробами, а расчистка перешла в режим непрерывной работы. На фоне опасности схода снега и последствий непогоды в городе вводили режим ЧС и усиливали коммунальные и спасательные службы.

По данным российских СМИ и официальных сообщений властей, к этой ситуации привела серия мощных циклонов, которые несколько дней подряд приносили обильные осадки и штормовой ветер. В частности, 13 января на Камчатку вышел Охотоморский циклон: фиксировался значительный объем осадков за сутки, а порывы ветра доходили до очень высоких значений.

Осадки “по меркам десятилетий”

Региональные и федеральные издания называют происходящее одним из самых сильных снегопадов за длительный период наблюдений. Высота снежного покрова в Петропавловске-Камчатском доходила до 1,3 м, а по оценкам специалиста центра погоды, в самом городе фиксировался диапазон 51–133 см (в соседних населенных пунктах — еще выше).

Отдельно подчеркивается интенсивность выпадения осадков в пиковые сутки: в городе сообщалось о половине месячной нормы за 13 января (50 мм).

Чем это обернулось для города

На практике “аномальная” статистика превращается в бытовую блокировку: подъезды заметает так, что двери приходится откапывать, а в отдельных случаях люди выбираются наружу через окна первых этажей.

На фоне снегозаносов власти вводили ограничения движения на отдельных участках улично-дорожной сети, фиксировались сбои в работе транспорта и городской инфраструктуры, часть учреждений переводилась на дистанционный режим.

Режим ЧС после гибели людей

Отдельная, наиболее тяжелая часть этой истории — риск схода снежных масс с крыш. В Петропавловске-Камчатском после двух смертельных случаев, связанных со сходом снега, городские власти ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня, чтобы привлечь дополнительные силы к ликвидации последствий.

Спасатели отдельно предупреждали жителей об опасных попытках “срезать путь” через сугробы (в том числе прыжками с высоты): под снегом могут быть конструкции и техника, а в рыхлой массе легко застрять.

