Клеймо на всю жизнь: жителя Латвии без его ведома ошибочно поставили "на учет" нарколога

«Я якобы был в Сигулдской больнице, хотя это неправда. Данные мои, но я там никогда не лечился. С этим диагнозом меня считают неполноценным, будто я "с приветом". В жизни у меня ничего подобного не было», — говорит Марис. Хотя в записи указаны его персональные данные, в ней есть и очевидные странности. Так, в 2007 году, когда был сделан этот запись, Марис значился в реестре как пенсионер, несмотря на то, что ему тогда было всего 37 лет.