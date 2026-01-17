Клеймо на всю жизнь: жителя Латвии без его ведома ошибочно поставили "на учет" нарколога
Ошибка в медицинской базе, допущенная почти двадцать лет назад, сегодня обернулась для жителя Латвии серьезными проблемами — от репутационного клейма до сложностей с получением водительских прав, сообщает передача "Bez Tabu".
Мужчина выяснил, что Сигулдская больница много лет назад необоснованно внесла его в учет у нарколога. Попадание в такую базу данных теоретически означает пожизненное клеймо: ограничения в профессии, невозможность получить разрешение на оружие и постоянные подозрения со стороны медкомиссий.
Недавно Марис начал оформлять документы для получения водительского удостоверения, необходимого ему для работы. Собирая справки для медицинской комиссии, в системе E-veseliba он обнаружил запись, которая его шокировала: в 2007 году Сигулдская больница якобы поставила его на учет у нарколога с диагнозом, связанным с алкогольной зависимостью.
Этот «позорный след» напрямую мешает Марису получить водительские права — медицинская комиссия, по его словам, смотрит на него «косо».
«Я якобы был в Сигулдской больнице, хотя это неправда. Данные мои, но я там никогда не лечился. С этим диагнозом меня считают неполноценным, будто я "с приветом". В жизни у меня ничего подобного не было», — говорит Марис. Хотя в записи указаны его персональные данные, в ней есть и очевидные странности. Так, в 2007 году, когда был сделан этот запись, Марис значился в реестре как пенсионер, несмотря на то, что ему тогда было всего 37 лет.
После неприятного открытия Марис обратился в Сигулдскую больницу с требованием удалить ошибочный запись из базы данных. Там подтвердили, что произошла ошибка, более того — это уже второй подобный случай в этой медицинской учреждении. Однако удалить данные не смогли, поскольку не установлено, кто именно внес запись в 2007 году.
«В бухгалтерии сказали, что это у них уже второй такой случай. Какое-то недоразумение. Я попросил удалить меня из учета, но мне ответили, что это невозможно», — рассказывает Марис.
Чтобы хоть как-то успокоить мужчину, в больнице выдали справку, написанную от руки, где указано, что он никогда не лечился с таким диагнозом и фактически не состоит на учете. За этот документ Марису пришлось заплатить 30 евро, что он считает абсурдным. Такой вариант его не устраивает: он опасается, что в других учреждениях справку могут не воспринять всерьез, пока данные продолжают числиться в электронной системе. Теперь мужчина с тревогой ждет повторного визита в медицинскую комиссию.
В Государственной инспекции по защите данных (DVI) пояснили: если информация была внесена в реестр необоснованно и диагноз не подтверждается документально, это является грубым нарушением защиты персональных данных. В случае обращения Мариса инспекция может начать расследование и при подтверждении нарушения наказать учреждение. Кроме того, мужчина имеет право обратиться в суд с требованием компенсации морального вреда.
Руководство Сигулдской больницы отказалось давать комментарии на камеру «Bez Tabu», сославшись — что иронично — на необходимость защиты персональных данных. В письменном ответе больница заявила, что в соответствии с законодательством не имеет права раскрывать информацию о пациентах третьим лицам, добавив, что в настоящее время проводится выяснение обстоятельств дела и о результатах будет сообщено самому Марису.