Отдайте Гренландию или пожалеете: Трамп снова начинает "тарифные войны" с Европой
Президент США Дональд Трамп объявил о введении 10‑процентных тарифов против восьми европейских стран, пригрозив, что пошлины будут повышены до 25%, если Дания не согласится на передачу Гренландии.
С 1 февраля для Дании, Франции, Великобритании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Швеции и Германии будет применяться 10-процентный тариф на все товары, отправляемые в США, сообщил Трамп в своей социальной сети Truth Social. «1 июня 2026 года тариф будет увеличен до 25%. Этот тариф будет взиматься до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о полном и окончательном приобретении Гренландии», — написал он.
По словам Трампа, США на протяжении многих лет субсидировали Данию и Европейский союз, не вводя для них тарифы. Он добавил, что «Дании пришло время вернуть долг».
«На кону стоит мир во всем мире! Китай хочет Гренландию, и Дания ничего не может с этим сделать», — написал Трамп, утверждая, что Гренландию защищают всего лишь две упряжки с собаками.
Он утверждает, что Дания, Франция, Великобритания, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Швеция и Германия «отправились в Гренландию с неясными целями» и играют «в очень опасную игру». Необходимо принять «жесткие меры», чтобы эта «потенциально опасная ситуация завершилась быстро и без сомнений», добавил Трамп.
Трамп и представители Белого дома неоднократно заявляли, что Гренландия должна входить в состав США, не исключая возможности применения военной силы для достижения этой цели.