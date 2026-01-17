Отдайте Гренландию или пожалеете: Трамп снова начинает "тарифные войны" с Европой

С 1 февраля для Дании, Франции, Великобритании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Швеции и Германии будет применяться 10-процентный тариф на все товары, отправляемые в США, сообщил Трамп в своей социальной сети Truth Social. «1 июня 2026 года тариф будет увеличен до 25%. Этот тариф будет взиматься до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о полном и окончательном приобретении Гренландии», — написал он.