Легенда исландской музыки Бьорк призывает Гренландию объявить о независимости

В соцсетях 60-летняя исландская певица выразила удовлетворение тем, что исландцы в своей стране не утратили родной язык, иначе ее дети сейчас говорили бы на датском. Одновременно Бьорк выразила сочувствие гренландцам в связи с тем, что в период с 1966 по 1970 год колониальная власть навязала 4500 девочкам контрацептивные средства, а даже в наши дни у родителей нередко отнимают их детей. «Датчане по-прежнему относятся к гренландцам как к людям второго сорта», — заявила Бьорк. «Колониализм неоднократно вызывал у меня дрожь ужаса, и мысль о том, что мои гренландские братья и сестры могут попасть из рук одного жестокого колонизатора в руки другого, слишком жестока, чтобы ее можно было даже представить».