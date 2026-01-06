Легенда исландской музыки Бьорк призывает Гренландию объявить о независимости
Пока президент США Дональд Трамп постоянно угрожает Дании аннексией ее автономной территории Гренландии, легендарная исландская певица Бьорк призвала гренландцев освободиться от колониального гнета.
В соцсетях 60-летняя исландская певица выразила удовлетворение тем, что исландцы в своей стране не утратили родной язык, иначе ее дети сейчас говорили бы на датском. Одновременно Бьорк выразила сочувствие гренландцам в связи с тем, что в период с 1966 по 1970 год колониальная власть навязала 4500 девочкам контрацептивные средства, а даже в наши дни у родителей нередко отнимают их детей. «Датчане по-прежнему относятся к гренландцам как к людям второго сорта», — заявила Бьорк. «Колониализм неоднократно вызывал у меня дрожь ужаса, и мысль о том, что мои гренландские братья и сестры могут попасть из рук одного жестокого колонизатора в руки другого, слишком жестока, чтобы ее можно было даже представить».
«Дорогие гренландцы, провозгласите независимость!» — призывает Бьорк.
i wish all greenlanders blessing in their fight for independence— björk (@bjork) January 5, 2026
icelanders are extremely relieved that they managed to break from the danish in 1944 ,
we didn´t loose our language ( my children would be speaking danish now )
and i burst with sympathy for greenlanders ,… pic.twitter.com/UgbKOx6E3A
После возвращения в Белый дом Трамп неоднократно заявлял, что управляемая Данией Гренландия должна перейти в собственность США, сначала говоря о желании ее купить, а затем не исключая, при необходимости, применения военной силы, чтобы отнять этот огромный остров у союзной по блоку НАТО Дании. В августе датские официальные лица вызвали посла США в связи с тем, что как минимум три человека, связанные с Трампом, осуществляли в Гренландии тайные операции влияния.
С 1814 года Гренландия принадлежит Дании, будучи полностью интегрированной в состав королевства в соответствии с конституцией 1953 года, которая сделала жителей Гренландии гражданами Дании. На референдуме 1979 года гренландцы проголосовали за самоуправление острова с собственным парламентом, при этом Дания сохранила контроль над внешней политикой и обороной Гренландии. Хотя опросы показывают, что большинство жителей Гренландии желают независимости от Дании, абсолютное большинство не хочет перехода острова под американское господство.
Трамп вовсе не первый президент США, желающий заполучить Гренландию: еще в 1860-е годы вопрос покупки острова рассматривался при администрации президента Эндрю Джонсона, когда в 1867 году государственный секретарь Уильям Сьюард изучал возможность приобретения не только Гренландии, но и Исландии, однако сопротивление в Конгрессе США поставило крест на этой идее. В 1946 году США предложили Дании купить Гренландию за 100 миллионов долларов, однако предложение было отклонено.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила - разговоры о возможном военном давлении США на Гренландию ставят под угрозу единство НАТО и всю систему безопасности, сложившуюся после Второй мировой войны.