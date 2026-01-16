Дания не стала приглашать латвийских военных принять участие в учениях в Гренландии

В свою очередь штаб многонациональной дивизии НАТО «Север» действует как международное военное формирование, в рамках которого Латвия и Дания взяли на себя роль стран-рамок. Штаб «Север» размещен в Адажи в Латвии и в Слагельсе в Дании. Командиром штаба «Север» с 2023 года является генерал-майор Йете Альбинус из Дании.