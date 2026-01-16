Дания не стала приглашать латвийских военных принять участие в учениях в Гренландии
Дания не запрашивала участие латвийских вооруженных сил в военных учениях в Гренландии, заявили в Национальных вооруженных силах Латвии.
Дания является одним из союзников Латвии. Кроме того, Дания входит в число государств — участников многонациональной бригады НАТО в Латвии.
В свою очередь штаб многонациональной дивизии НАТО «Север» действует как международное военное формирование, в рамках которого Латвия и Дания взяли на себя роль стран-рамок. Штаб «Север» размещен в Адажи в Латвии и в Слагельсе в Дании. Командиром штаба «Север» с 2023 года является генерал-майор Йете Альбинус из Дании.
Ранее сообщалось, что Франция по просьбе Дании направляет военнослужащих в Гренландию, присоединяясь к другим европейским союзникам на военных учениях Operation Arctic Endurance в Арктике.
Министерство обороны Германии также сообщило, что направит военнослужащих в Гренландию, указав, что целью этой группы станет изучение базовых условий для возможной военной поддержки Дании в обеспечении безопасности региона. В совместных учениях также будут участвовать Швеция и Норвегия.
В среду президент США Дональд Трамп на своей платформе Truth Social заявил, что Гренландия должна перейти под контроль Соединенных Штатов. «Ничего меньшего быть не может», — добавил он.
В тот же день президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что любая угроза суверенитету европейского союзника повлечет за собой беспрецедентные последствия. Франция внимательно следит за ситуацией и заявила, что будет действовать в полной солидарности с Данией.