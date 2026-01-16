Дания не стала приглашать латвийских военных принять участие в учениях в Гренландии
фото: LETA
Датская армия покажет, кто в Гренландии хозяин.
В мире

Дания не стала приглашать латвийских военных принять участие в учениях в Гренландии

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

Дания не запрашивала участие латвийских вооруженных сил в военных учениях в Гренландии, заявили в Национальных вооруженных силах Латвии.

Дания является одним из союзников Латвии. Кроме того, Дания входит в число государств — участников многонациональной бригады НАТО в Латвии.

В свою очередь штаб многонациональной дивизии НАТО «Север» действует как международное военное формирование, в рамках которого Латвия и Дания взяли на себя роль стран-рамок. Штаб «Север» размещен в Адажи в Латвии и в Слагельсе в Дании. Командиром штаба «Север» с 2023 года является генерал-майор Йете Альбинус из Дании.

Ранее сообщалось, что Франция по просьбе Дании направляет военнослужащих в Гренландию, присоединяясь к другим европейским союзникам на военных учениях Operation Arctic Endurance в Арктике. 

Министерство обороны Германии также сообщило, что направит военнослужащих в Гренландию, указав, что целью этой группы станет изучение базовых условий для возможной военной поддержки Дании в обеспечении безопасности региона. В совместных учениях также будут участвовать Швеция и Норвегия.

В среду президент США Дональд Трамп на своей платформе Truth Social заявил, что Гренландия должна перейти под контроль Соединенных Штатов. «Ничего меньшего быть не может», — добавил он.

В тот же день президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что любая угроза суверенитету европейского союзника повлечет за собой беспрецедентные последствия. Франция внимательно следит за ситуацией и заявила, что будет действовать в полной солидарности с Данией.

Темы

Дональд ТрампНАТОЭммануэль МакронЛатвияАдажиСШАМинистерство обороныФранцияШвецияНорвегияГренландияOtkrito.lv

Другие сейчас читают