Ситуация накаляется: в Конгрессе США предложили аннексировать Гренландию и сделать ее штатом

В Палате представителей Конгресса США зарегистрирован законопроект об аннексии Гренландии, подготовленный конгрессменом-республиканцем Рэнди Файном. Документ получил название «Аннексия Гренландии и предоставление ей статуса штата». Как отмечается в заявлении на официальном сайте Файна, инициатива направлена на защиту стратегических интересов национальной безопасности США в Арктике и противодействие растущему влиянию Китая и России в регионе.