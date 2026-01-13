Ситуация накаляется: в Конгрессе США предложили аннексировать Гренландию и сделать ее штатом
Республиканец Рэнди Файн внес в Палату представителей США законопроект, предусматривающий аннексию Гренландии и предоставление ей статуса штата, мотивируя инициативу угрозами со стороны Китая и России.
В Палате представителей Конгресса США зарегистрирован законопроект об аннексии Гренландии, подготовленный конгрессменом-республиканцем Рэнди Файном. Документ получил название «Аннексия Гренландии и предоставление ей статуса штата». Как отмечается в заявлении на официальном сайте Файна, инициатива направлена на защиту стратегических интересов национальной безопасности США в Арктике и противодействие растущему влиянию Китая и России в регионе.
«Гренландия — это не отдаленный форпост, который мы можем позволить себе игнорировать. Это жизненно важный актив национальной безопасности», — заявил конгрессмен. По его словам, контроль над островом означает контроль над ключевыми арктическими морскими путями и архитектурой безопасности, защищающей Соединенные Штаты.
Законопроект предусматривает предоставление президенту США полномочий принимать любые меры, необходимые для аннексии или иного приобретения Гренландии в качестве территории США. Кроме того, документ требует представить в Конгресс полный отчет об изменениях в федеральном законодательстве, которые потребуются для окончательного принятия Гренландии в состав страны в статусе штата.
Комментируя инициативу в соцсети X, Файн отметил, что «наши противники пытаются закрепиться в Арктике, и мы не можем этого допустить», повторив риторику Белого дома о геополитическом соперничестве в регионе.
Пока неизвестно, будет ли законопроект вынесен на рассмотрение Палаты представителей. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что нынешняя система обороны Гренландии состоит «из двух собачьих упряжек», а также допускал, что Соединенным Штатам, возможно, придется выбирать между реализацией амбиций в отношении острова и сохранением НАТО.
Гренландия является автономной территорией в составе Королевства Дания и не входит в Европейский союз.