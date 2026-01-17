Ринкевич высказался о Гренландии на фоне заявлений Трампа
Понимая интересы безопасности Соединенных Штатов, президент Латвии Эдгар Ринкевич надеется, что Дания и США найдут взаимоприемлемое решение гренландского вопроса.
По мнению президента, вопрос укрепления безопасности в Арктике должен решаться в диалоге между странами-членами НАТО, а также между Данией и США на двусторонней основе, с соблюдением принципов международного права.
Президент Латвии также подчеркнул, что Дания - надежный член НАТО, и не должно быть сомнений в способности Дании выстоять и защитить Гренландию от потенциальных российских и китайских угроз.
Эдгар Ринкевич и раньше говорил, что Дания - сильная демократия и надежный союзник НАТО, а Гренландия - неотъемлемая часть Дании.
Уже сообщалось, что президент США Дональд Трамп в пятницу пригрозил ввести тарифы для стран, которые не поддерживают переход Гренландии под контроль США, вновь заявив, что это необходимо для национальной безопасности США. Трамп и Белый дом неоднократно заявляли, что Гренландия должна стать частью США, не исключая использования военной силы для достижения этой цели.