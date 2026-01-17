Ринкевич высказался о Гренландии на фоне заявлений Трампа

Уже сообщалось, что президент США Дональд Трамп в пятницу пригрозил ввести тарифы для стран, которые не поддерживают переход Гренландии под контроль США, вновь заявив, что это необходимо для национальной безопасности США. Трамп и Белый дом неоднократно заявляли, что Гренландия должна стать частью США, не исключая использования военной силы для достижения этой цели.