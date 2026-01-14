Трамп хочет Гренландию - а сколько он готов заплатить? Стала известна сумма
Дональд Трамп вновь заявил о намерении США получить контроль над Гренландией, считая это вопросом национальной безопасности, несмотря на жесткое сопротивление Дании, властей острова и обеспокоенность союзников по НАТО.
Президент США Дональд Трамп сделал новые резонансные заявления о своих территориальных притязаниях на Гренландию, подтвердив намерение добиться перехода острова под контроль Соединенных Штатов. По его словам, если этого не сделают США, то Гренландию могут получить Россия или Китай.
«Если мы этого не сделаем, это сделает Россия или Китай. И я не позволю, чтобы это произошло», — подчеркнул Трамп. При этом он заявил, что предпочел бы дипломатический путь и заключение сделки, однако добавил: «Так или иначе Гренландия будет нашей».
Трамп особо отметил, что речь идет именно о покупке острова, а не об аренде или временном контроле. Он неоднократно подчеркивал, что нынешний статус Гренландии напоминает «аренду», которая не отвечает стратегическим интересам США.
По данным источников, знакомых с внутренними расчетами американской администрации, потенциальная покупка Гренландии может обойтись США в сумму до 700 миллиардов долларов. Эта цифра превышает половину годового бюджета Пентагона и наглядно демонстрирует масштаб финансовых и политических последствий подобного шага.
Интерес Трампа к Гренландии объясняется ее стратегическим положением в Арктике, богатыми запасами полезных ископаемых, включая редкоземельные металлы, а также растущей конкуренцией с Россией и Китаем за влияние в регионе. Остров площадью около 800 тысяч квадратных миль считается ключевым элементом арктической безопасности.
Власти Дании и Гренландии последовательно отвергают саму возможность продажи. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен и руководство автономии неоднократно заявляли, что Гренландия не продается. Министр иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт прямо заявила, что жители острова не хотят быть частью США. По данным опросов, около 85% гренландцев выступают против американского контроля. На это Трамп ответил, что «это их проблема». Министерство обороны Дании уже отправило в Гренландию военную технику и передовой отряд военных, который готовится к приему больших сил армии и других подразделений.
Несмотря на это, Вашингтон ищет альтернативные способы усилить свое присутствие на острове. Рассматривается вариант соглашения о свободной ассоциации по модели договоров США с рядом островных государств в Тихом океане. Такой формат позволил бы расширить военное и экономическое влияние США без формального изменения суверенитета.