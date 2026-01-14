Трамп хочет Гренландию - а сколько он готов заплатить? Стала известна сумма

Власти Дании и Гренландии последовательно отвергают саму возможность продажи. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен и руководство автономии неоднократно заявляли, что Гренландия не продается. Министр иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт прямо заявила, что жители острова не хотят быть частью США. По данным опросов, около 85% гренландцев выступают против американского контроля. На это Трамп ответил, что «это их проблема». Министерство обороны Дании уже отправило в Гренландию военную технику и передовой отряд военных, который готовится к приему больших сил армии и других подразделений.