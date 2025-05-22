Исследование: почти каждый 4-й житель Латвии ждет ухудшения своей финансовой состоятельности
Согласно последним данным «Барометра потребительской уверенности», проведенного одним из банков, в Латвии 44% (ранее — 41%) и в Литве 47% (ранее — 39%) респондентов считают, что их финансовое положение в ближайшие три месяца останется неизменным. В Эстонии такую уверенность выразили только 33% опрошенных.
Одновременно в Эстонии самый высокий процент жителей, ожидающих ухудшения своей финансовой ситуации: 14% прогнозируют серьезный спад, а еще 29% — небольшое ухудшение. В Латвии пессимистичные настроения в целом у 23% респондентов (7% ожидают значительного ухудшения, 16% — незначительного), тогда как в Литве население настроено наиболее оптимистично — лишь 4% предсказывают серьезное ухудшение, а 18% — небольшое.
«Результаты опроса показывают двойственную тенденцию в настроениях жителей Балтии: с одной стороны, растет число респондентов, особенно в Латвии и Литве, которые ожидают стабильных доходов в ближайшие месяцы и испытывают определенное чувство безопасности. Относительная стабильность вселяет в людей уверенность, необходимую для возвращения к планированию крупных покупок. С другой стороны, осторожность по-прежнему сохраняется, что ярко иллюстрируют результаты по Эстонии. Растущее желание планировать более крупные траты может способствовать росту спроса, однако эта граница очень хрупка и тесно связана с общей экономической обстановкой. Любые неблагоприятные изменения могут быстро вернуть поведение населения в более осторожное русло», — комментируют эти данные эксперты банка.
Опрос также показал, что в среднем каждый второй житель Балтии заинтересован в более крупных тратах уже в течение следующих трех месяцев. Наиболее часто упоминаемый ответ во всех трех странах — желание отправиться в путешествие: об этом сообщили 25% респондентов в Латвии, 26% — в Литве и 21% — в Эстонии. На втором месте — планы по ремонту жилья: о них сообщили 21% опрошенных в Латвии, 19% — в Литве и 18% — в Эстонии.
В то же время часть жителей остается осторожной в планировании расходов. В Латвии 22% респондентов указали, что не планируют в ближайшие три месяца совершать значительных долгосрочных покупок, в Литве — 28%, а в Эстонии — 30%.
Эксперты, кстати, не понимают, почему несмотря на регулярные тренинги и мероприятия по финансовой грамотности, 40% жителей Латвии едва сводят концы с концами.