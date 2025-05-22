Исследование: почти каждый 4-й житель Латвии ждет ухудшения своей финансовой состоятельности

Опрос также показал, что в среднем каждый второй житель Балтии заинтересован в более крупных тратах уже в течение следующих трех месяцев. Наиболее часто упоминаемый ответ во всех трех странах — желание отправиться в путешествие: об этом сообщили 25% респондентов в Латвии, 26% — в Литве и 21% — в Эстонии. На втором месте — планы по ремонту жилья: о них сообщили 21% опрошенных в Латвии, 19% — в Литве и 18% — в Эстонии.