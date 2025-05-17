Эксперт: люди с низкой финансовой грамотностью чаще попадают в ловушки "жить от зарплаты до зарплаты"

В Латвии же этим на добровольной основе занимаются отдельные организации: у Банка Латвии есть собственная образовательная платформа, Eleving Group разработала свою, существует программа школьных послов SEB, а Investoru klubs реализует свой проект в школах. Главная проблема — тема финансов до сих пор не включена в обязательную учебную программу, из-за чего отсутствует системный подход. «Мы в Латвии не привыкли говорить о деньгах. Деньги, инвестиции, благополучие и богатство — до сих пор почти табу. Тогда как, например, в скандинавских странах обсуждение акций, облигаций и финансовых стратегий — это часть повседневной жизни, в том числе в кругу семьи. Именно страх и незнание — главные причины, почему люди откладывают инвестиции», — отмечает предпринимательница, инвестор и организатор Investoru Festivāls 2025 Инта Буша.