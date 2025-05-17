Эксперт: люди с низкой финансовой грамотностью чаще попадают в ловушки "жить от зарплаты до зарплаты"
Почему, несмотря на регулярные тренинги и мероприятия по финансовой грамотности, 40% жителей Латвии едва сводят концы с концами и не формируют «подушку безопасности»?
Весенний опрос показал: более трети населения вообще не имеют никаких накоплений – как результат, не могут инвестировать. Если ситуация не изменится, это приведет к долгосрочным последствиям — росту социального неравенства, экономической стагнации и усилению зависимости от государственных механизмов поддержки, предупреждают эксперты.
Отсутствие сбережений означает и отсутствие инвестиций. Главные причины, по которым люди в Латвии не инвестируют — недостаточный доход (53%) и нехватка знаний (26%). Особенно это заметно среди молодежи: 40% респондентов в возрасте 18–29 лет считают, что низкий уровень финансовой грамотности мешает им откладывать деньги. В возрастной группе 30–39 лет такой ответ дали 29%.
На уровне страны низкий уровень накоплений означает меньшую доступность капитала для инвестиций и развития бизнеса. Слабая инвестиционная активность тормозит инновации и рост производительности, а ограниченное участие населения в финансовых рынках мешает формированию капитала, включая пенсионную систему. Интересный факт: половина латвийцев вообще не совершает никаких инвестиций. Все это вместе может привести к продолжительной экономической стагнации.
На индивидуальном уровне это означает более низкое качество жизни и большую зависимость от пособий. «Люди с низкой финансовой грамотностью чаще попадают в ловушки "жить от зарплаты до зарплаты". Им сложнее создать финансовую подушку безопасности в случае экономических потрясений», — поясняет Артур Чакарс, директор по корпоративным отношениям Eleving Group.
«Деньги тратятся на импульсивные и краткосрочные покупки, которые быстро теряют свою ценность, вместо того чтобы инвестироваться, например, в третий пенсионный уровень, который в будущем обеспечил бы более стабильную старость и снизил бы нагрузку на государственный бюджет».
По словам Линды Шаблински, наставника по финансовой грамотности SEB банка, семья играет решающую роль: «Финансовые привычки формируются с раннего возраста. Дети наблюдают, как родители распоряжаются деньгами, принимают решения о расходах, сбережениях и бюджете. Эти модели становятся основой поведения во взрослой жизни. Поэтому важно разговаривать с детьми о деньгах, объяснять их ценность и привлекать к простым финансовым решениям в семье. Печально, если сбережения не являются в семье приоритетом. Ежедневные привычки — от импульсивных покупок до краткосрочных кредитов и жизни от зарплаты до зарплаты — создают постоянное напряжение, мешающее формированию долгосрочных накоплений. И дети это впитывают».
Слабые знания о финансах, инвестиционная пассивность, а как следствие — рецессия и медленный рост экономики — напрямую связаны с тем, что финансовая грамотность до сих пор не интегрирована в систему образования. Эксперты едины во мнении: это нужно менять.
В сравнении с Европой, США и другими странами, Латвия заметно отстает в вопросах финансового образования. Например, в Австралии финансовая грамотность включена в школьную программу, а в Германии и Нидерландах существуют хорошо финансируемые государственные программы для обучения взрослых.
В Латвии же этим на добровольной основе занимаются отдельные организации: у Банка Латвии есть собственная образовательная платформа, Eleving Group разработала свою, существует программа школьных послов SEB, а Investoru klubs реализует свой проект в школах. Главная проблема — тема финансов до сих пор не включена в обязательную учебную программу, из-за чего отсутствует системный подход. «Мы в Латвии не привыкли говорить о деньгах. Деньги, инвестиции, благополучие и богатство — до сих пор почти табу. Тогда как, например, в скандинавских странах обсуждение акций, облигаций и финансовых стратегий — это часть повседневной жизни, в том числе в кругу семьи. Именно страх и незнание — главные причины, почему люди откладывают инвестиции», — отмечает предпринимательница, инвестор и организатор Investoru Festivāls 2025 Инта Буша.
По ее мнению, для перемен необходимо следующее:
1. Поддерживающая среда, где можно ошибаться и учиться.
Людям не хватает пространства, где можно открыто и без давления обсуждать деньги. Когда они слышат, что другие задают такие же вопросы, приходит осознание: «я не один».
2. Чувство общности.
Сообщество объединяет людей с похожими интересами, которые вдохновляют и поддерживают друг друга. В среде, где считается нормальным думать об инвестициях, накоплениях и долгосрочных целях, человек меняет мышление и начинает воспринимать риск как возможность, а не как угрозу.
Чтобы способствовать решению проблемы финансовой грамотности, подтвержденной как исследованиями, так и наблюдениями экспертов, уже четвертый год подряд проводится Investoru Festivāls. «Финансовая грамотность должна быть частью школьной программы. Но пока это не реализовано, мы берем на себя социальную ответственность и помогаем молодежи освоить важнейшие навыки, - говорит основатель фестиваля Каспарс Пейсениекс. - Благодаря поддержке наших партнёров, в этом году на фестивале будет специальная бесплатная сцена для молодых людей, желающих улучшить свои знания о финансах. Здесь они встретят инвесторов, готовых поделиться опытом и знаниями».