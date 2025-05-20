Американские журналисты заподозрили, что власти США готовят депортацию из страны украинских беженцев
Администрация США разработала план возвращения домой мигрантов, прибывших в Штаты из зон активных боевых действий.
Как пишет The Washington Post со ссылкой на некие правительственные документы, речь идет, в частности, и о 200 000 украинских и 500 тысяч гаитянских беженцев. Издание напоминает, что и предыдущие администрации США поддерживали добровольную репатриацию мигрантов. Однако, подчеркнуло, предложение президента Дональда Трампа особое, поскольку касается людей, бежавших из опасных регионов, и, похоже, имеет целью обойти Международную организацию по миграции (МОМ), которая связана с ООН и обычно координирует такие возвращения.
Этот план также совпадает с намерениями администрации Трампа сократить иностранную помощь, в частности ликвидировать Агентство США по международному развитию (USAID) и прекратить 80% его программ, в том числе тех, которые обслуживали Украину, Гаити и другие проблемные страны.
Кроме украинцев и гаитян, в проекте документов упоминаются афганцы, палестинцы, ливийцы, суданцы, сирийцы и йеменцы, которые также могут быть объектами программы добровольной депортации. Между тем, отмечает издание, Международная организация по миграции не поддерживает возвращение людей в любое из этих мест.
Проекты документов имеют пометку "предварительное решение", а представитель Министерства внутренней безопасности назвал их "устаревшими". Несмотря на это, отмечается в материале, Министерство внутренней безопасности и Госдеп на прошлой неделе заключили соглашение с упомянутыми положениями, включая сумму в 250 миллионов долларов из фондов внешней помощи. В нем, однако, не упоминаются конкретные национальности.
Критики этого предложения, в частности бывшие чиновники, считают эту инициативу негуманной и противоречащей давним идеалам США. Ведь получается, что администрация Трампа заставляет людей, которые ищут убежища, возвращаться в страны, где им угрожает опасность. Критики также подозревают, что такой план является нецелевым использованием средств иностранной помощи.
Во времена администрации предыдущего президента США Джо Байдена и украинцам, и гаитянам был предоставлен временный статус, который позволяет мигрантам оставаться в Штатах, если они не могут безопасно вернуться в свою страну.
Тем временем, в Гондурас и Колумбию прибыли первые мигранты, которых власти США вывезли из страны, предварительно заплатив этим людям по тысяче долларов. Эта правительственная программа получила лирическое название "самодепортация" (self-deport).