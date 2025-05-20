Американские журналисты заподозрили, что власти США готовят депортацию из страны украинских беженцев

Как пишет The Washington Post со ссылкой на некие правительственные документы, речь идет, в частности, и о 200 000 украинских и 500 тысяч гаитянских беженцев. Издание напоминает, что и предыдущие администрации США поддерживали добровольную репатриацию мигрантов. Однако, подчеркнуло, предложение президента Дональда Трампа особое, поскольку касается людей, бежавших из опасных регионов, и, похоже, имеет целью обойти Международную организацию по миграции (МОМ), которая связана с ООН и обычно координирует такие возвращения.