Свои слова на соревнованиях мать юного дзюдоиста не считает оскорбительными, но полиция начала проверку

Журналистам LSM+ удалось связаться с этой женщиной, которая заявила: «С моей стороны ни в чей адрес не прозвучало ничего оскорбительного. У каждой национальности и культуры есть свои особенности, и борцы русской национальности зачастую отличаются более агрессивной манерой ведения поединков, порой на грани допустимых правил — с чем мой ребенок сталкивался уже не раз. Во время поединка (это видно на видео) парень специально надавил на голову моего ребенка сзади, в результате чего его лицо и нос ударились о татами, что вызвало кровотечение из носа. После этого я сказала своему ребенку, упомянув национальность соперника, чтобы он собрался и был более внимателен в продолжении борьбы».