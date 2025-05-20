Свои слова на соревнованиях мать юного дзюдоиста не считает оскорбительными, но полиция начала проверку
Государственная полиция проведет проверку по факту возможных высказываний ненависти со стороны женщины на детских соревнованиях по дзюдо "Young Stars 2025".
Ранее Otkrito.lv сообщал, что в социальных сетях распространилось видео, на котором слышно, как женщина подбадривает своего сына, который уступает сопернику, выкрикивая: «Вытри слезы. Все равно. Это же русский!» Сидящая рядом женщина спросила, нормально ли вообще так говорить, на что та ответила: «Да, очень».
Журналистам LSM+ удалось связаться с этой женщиной, которая заявила: «С моей стороны ни в чей адрес не прозвучало ничего оскорбительного. У каждой национальности и культуры есть свои особенности, и борцы русской национальности зачастую отличаются более агрессивной манерой ведения поединков, порой на грани допустимых правил — с чем мой ребенок сталкивался уже не раз. Во время поединка (это видно на видео) парень специально надавил на голову моего ребенка сзади, в результате чего его лицо и нос ударились о татами, что вызвало кровотечение из носа. После этого я сказала своему ребенку, упомянув национальность соперника, чтобы он собрался и был более внимателен в продолжении борьбы».
Не вопрос журналистов не видит ли она в своих действиях чего-либо предосудительного и, учитывая, что это видео вызвало такой большой резонанс, считает ли она допустимым указывать на национальность спортсмена в публичном пространстве, женщина ответила: «Я считаю, что своей национальностью нужно гордиться!».
В свою очередь, Латвийская федерация дзюдо в своем заявлении подчеркивает, что решительно выступает против любого проявления агрессии, оскорбительных высказываний и нетерпимого поведения со стороны родителей и зрителей во время детских соревнований, а также против разжигания ненависти, дискриминации или негативного отношения, основанного на национальности человека или используемом языке.
Федерация считает, что любые проявления национальной ненависти неприемлемы, и в подобных случаях готова полностью сотрудничать с правоохранительными органами для обеспечения соответствующей оценки и действий в соответствии с законодательством.