Свои слова на соревнованиях мать юного дзюдоиста не считает оскорбительными, но полиция начала проверку
фото: Скриншот видео
Детские соревнования по дзюдо обернулись скандалом, но участники в этом не виноваты.
В Латвии

Свои слова на соревнованиях мать юного дзюдоиста не считает оскорбительными, но полиция начала проверку

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

Государственная полиция проведет проверку по факту возможных высказываний ненависти со стороны женщины на детских соревнованиях по дзюдо "Young Stars 2025".

Ранее Otkrito.lv сообщал, что в социальных сетях распространилось видео, на котором слышно, как женщина подбадривает своего сына, который уступает сопернику, выкрикивая: «Вытри слезы. Все равно. Это же русский!» Сидящая рядом женщина спросила, нормально ли вообще так говорить, на что та ответила: «Да, очень».

Журналистам LSM+ удалось связаться с этой женщиной, которая заявила: «С моей стороны ни в чей адрес не прозвучало ничего оскорбительного. У каждой национальности и культуры есть свои особенности, и борцы русской национальности зачастую отличаются более агрессивной манерой ведения поединков, порой на грани допустимых правил — с чем мой ребенок сталкивался уже не раз. Во время поединка (это видно на видео) парень специально надавил на голову моего ребенка сзади, в результате чего его лицо и нос ударились о татами, что вызвало кровотечение из носа. После этого я сказала своему ребенку, упомянув национальность соперника, чтобы он собрался и был более внимателен в продолжении борьбы».

Не вопрос журналистов не видит ли она в своих действиях чего-либо предосудительного и, учитывая, что это видео вызвало такой большой резонанс, считает ли она допустимым указывать на национальность спортсмена в публичном пространстве, женщина ответила: «Я считаю, что своей национальностью нужно гордиться!».

В свою очередь, Латвийская федерация дзюдо в своем заявлении подчеркивает, что решительно выступает против любого проявления агрессии, оскорбительных высказываний и нетерпимого поведения со стороны родителей и зрителей во время детских соревнований, а также против разжигания ненависти, дискриминации или негативного отношения, основанного на национальности человека или используемом языке.

Федерация считает, что любые проявления национальной ненависти неприемлемы, и в подобных случаях готова полностью сотрудничать с правоохранительными органами для обеспечения соответствующей оценки и действий в соответствии с законодательством.

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